«Коламбус» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 01:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Сан-Хосе».

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» на выезде проиграл «Монреалю» (2:3) — это второе поражение подряд и третье в последних четырех матчах, и оно стоило команде места в зоне плей-офф Востока — вперед врывалась «Каролина». При этом перед встречей с «Сан-Хосе» «Блу Джекетс» ждет выезд в Оттаву.

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Достаточно результативно сыграла вторая тройка атаки — Джош Андерсон сделал гол+пас, Ник Фолиньо забросил шайбу, Бун Дженнер отдал две передачи. Но их усилий не хватило даже для ничьи в основное время. Другие лидеры команды — вратарь Сергей Бобровский, защитники Зак Веренски, Сет Джонс, Райан Мюррей (травмирован), нападающие Артемий Панарин, Пьерр-Люк Дюбуа, Кэм Аткинсон.

«Коламбус» в большей мере команда атаки — в среднем за матч «Блу Джекетс» забрасывают 3,19 шайб, входя в десятку самым результативных в НХЛ. Оборона похуже, но в целом на неплохом среднем уровне (чуть более трех пропущенных шайб за игру).

«Сан-Хосе»

В прошлой игре «Сан-Хосе» на выезде всухую разбил «Питтсбург» (4:0) — команда чередует победы и поражения четыре игры подряд, но в целом выиграла восемь из последних десяти. «Шаркс» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, отставая на одно очко от «Калгари».

Вратарь Мартин Джонс сделал второй шатаут в сезоне, отразив 26 бросков, топ-защитник Брент Берн набрал 3 (1+2) очка, форвард Томаш Гертл оформил дубль. Другие лидеры также были в ударе — Эвандер Кэйн забросил шайбу, Кэвин Лабанк отдал две передачи, Джо Павелски и Джон Торнтон и защитник Эрик Карлссон по одной.

«Сан-Хосе» забрасывает в среднем 3,66 шайб за матч — это третья по результативности команда в НХЛ. Спецбригады также в полном порядке и входят в топ-8, а оборона на уровне «Коламбуса».

Прогноз

Первая встреча команд завершилась выездной победой «Коламбуса» (4:1), но учитывая, какой ход набрали «Шаркс» и нестабильность «Блу Джекетс», прогнозируем победу «Сан-Хосе» в матче с коэффициентом 2,00. 0