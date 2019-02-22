«Трактор» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 февраля 2019 года челябинский «Трактор» примет питерский СКА. Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — СКА.

«Трактор»

В прошлом матче «Трактор» на выезде уступил «Торпедо» (0:2) — это пятое поражение челябинцев в последних шести поединках, но они все равно остались на 8-м месте, дающем право на выход в плей-офф.

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Лидерами команды являются вратарь Василий Демченко, защитник Ник Бэйлен, нападающие Пол Щехура, Йонас Энлунд, Виталий Кравцов, Райан Стоа, Антон Глинкин. Но при этом Щехура травмирован, как и защитники Евгений Рясенский и Александр Шинин.

У «Трактора» абсолютно худшая атака в КХЛ — всего 1,66 заброшенных шайб в среднем за матч, зато оборона едва ли не эталонная для команды такого уровня — в среднем 2,43 пропущенные шайбы за матч (11-е место) и 87,4% надежности в меньшинстве (4-е место).

СКА

В прошлом матче СКА на выезде разобрался с «Нефехимиком» (4:0) — это вторая сухая победа команды подряд, третья в последних четырех играх, а в целом серия викторий армейцев достигла пяти поединков, но дотянуться до ЦСКА не удалось — отставание в три очка так и сохраняется.

Отразив 28 бросков в створ, юбилейный 10-й шатаут в сезоне сделал вратарь Игорь Шестеркин, гол+пас набрал лучший бомбардир команды Никита Гусев, по шайбе забросили топ-защитник Патрик Херсли, нападающие Ярно Коскиранта и Андрей Кузьменко. Среди лидеров также защитник Антон Белов, нападающие Сергей Плотников, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Александр Барабанов.

СКА лидер КХЛ по всем параметрам, включая оборону, атаку и спецбригады, но главная сила армейцев заключена в атакующей линии — в среднем 3,38 заброшенных шайб за матч (абсолютно лучший показатель).

Прогноз

«Трактор» уже гарантировал себе место в плей-офф Востока, а СКА точно не дотянется до ЦСКА со второго места на Западе. Команды просто готовятся к плей-офф, так что прогноз на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,82. 0