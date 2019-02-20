«Динамо Москва» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 20 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 февраля 2019 года московское «Динамо» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Металлург».

«Динамо Москва»

В прошлом матче «Динамо Москва» дома проиграло «Трактору» (0:1) — это второе поражение подряд и третье в последних пяти матчах, но москвичам ничего не угрожает на их пятом месте в Западной конференции — отрыв от «Спартака» составляет шесть очков.

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Лидерами команды являются вратари Иван Бочаров и Александр Еременко, защитники Миика Койвисто, Илья Никулин, Юса Хиетанен, нападающие Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и Микс Индрашис, но при этом существует большой дисбаланс линий.

У «Динамо Москва» третье лучшее большинство в КХЛ (24,3% реализации), по заброшенным/пропущенным шайбам москвичи в районе топ-10, но игра в меньшинстве проблемная — лишь 78% надежности и только 20-й результат.

«Металлург»

В прошлом матче «Металлург» на выезде в борьбе уступил «Ак Барсу» (4:5), прервав серию из трех побед. Магнитогорцы занимают пятое место на Востоке, но все еще имеют шансы на топ-тройку — от «Ак Барса» и «Авангарда» команда отстает на одно очко.

Неплохо сыграли лидеры нападения «Металлурга» — Сергей Мозякин и Мэтт Эллисон оформили по голу и передаче, по шайбе забросили топ-защитник Виктор Антипин и форвард Роман Любимов. Среди лидеров также вратарь Василий Кошечкин, защитник Максим Матушкин, нападающие Николай Кулемин и Деннис Расмуссен.

По всем показателям «Металлург» находится в районе пяти сильнейших команд КХЛ, но особенно сильное у магнитогорцев большинство — 27% реализации и второй лучший показатель в Лиге после «Автомобилиста».

Прогноз

«Металлург» продолжает борьбу за топ-тройку Восточной конференции, тогда как «Динамо» уже гарантировало себе пятое место на Западе, и в общем-то просто докатывает регулярку. Прогноз на победу магнитогорцев в матче с коэффициентом 1,90. 0