«Бостон» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 9 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Лос-Анджелес».

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» на выезде уступил «Рейнджерс» (3:4), прервав серию из двух побед, и в целом проиграв в четвертый раз в последних шести играх. «Брюинз» занимают четвертое место в Атлантическом дивизионе, опережая на семь очков «Баффало» и на два отставая от «Монреаля».

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Резервный вратарь Ярослав Галак провел не самый лучший поединок, пропустив три шайбы с 38 бросков, но одно очко вытащили для команды лидеры — нападающие Давид Пастрнак, Патрис Бержерон и Дантон Хейнен забросили по шайбе, Брэд Маршанд отдал две передачи и забросил буллит, по ассисту на счету топ-защитника Тори Крюга и его напарника по второй пятерке Кевана Миллера.

Сила «Бостона» в его обороне и спецбригадах большинства — команда пропускает в среднем 2,56 шайбы за матч (4-й лучший показатель в НХЛ), и реализует 27,1% большинства (3-й). Но атака в целом с трудом входит даже в топ-20.

«Лос-Анджелес»

В прошлом матче «Лос-Анджелес» на выезде в серии буллитов дожал «Филадельфию» (3:2), выиграв третий матч подряд и четвертый из последних пяти. «Кингз» понемногу подтягиваются вверх, и хотя все еще занимают последнее место в Тихоокеанском дивизионе, но от зоны плей-офф отстают лишь на пять очков.

Хороший матч сыграл основной вратарь Джонатан Куик, отразив 30 из 32 бросков и вытащив серию буллитов. По шайбе забросили нападающие нижних троек — Адриан Кемпе и Остин Вагнер. Российский форвард Илья Ковальчук очков не набирал, но реализовал один из буллитов. Среди лидеров отметим также защитника Дрю Даути, нападающих Анже Копитара, Дастина Брауна, Алекса Яффало и травмированного Джеффа Картера.

У «Лос-Аджелеса» второе худшее нападение в НХЛ, и спецбригады тоже ужасны. Лишь по игре в обороне «Кингз» середняки — в среднем чуть меньше трех пропущенных шайб за игру и 15-е место.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, и с учетом того, что обе более успешно играют в обороне, чем в атаке, прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,93. 0