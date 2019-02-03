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    От «Айлендерс» и «Лос-Анджелеса» не ждем много голов

    «Айлендерс» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 3 февраля 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз на «Айлендерс» — «Лос-Анджелес»
    Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Лос-Анджелес».
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    «Айлендерс»

    В прошлом поединке «Айлендерс» в серии буллитов на выезде неожиданно уступили «Чикаго» (2:3), прервав серию из пяти побед, а перед встречей с «Кингз» им предстоит принять дома еще и «Тампу». Сейчас «Островитяне» уверенно лидируют в Столичном дивизионе и занимают второе место в Восточной конференции.

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    По шайбе в игре с «Чикаго» забросили ключевые нападающие Мэтью Барзал и Валтери Вилппула. Среди важных игроков также вратари Томас Грайсс и Робин Ленер, защитники Ник Лэдди, Скотт Мэйфилд, Райан Пулок, нападающие Джош Бэйли, Андерс Ли, Брок Нельсон и Джордан Эберле.

    «Айлендерс» делает упор на оборону, причем она у «Островитян» лучшая в НХЛ — в среднем лишь 2,41 пропущенные шайбы за матч. Правда, атака у команды ниже среднего, а спецбригады не входят даже в топ-20.

    «Лос-Анджелес»

    В прошлом поединке «Лос-Анджелес» дома сумел дожать «Сент-Луис» (4:3), выиграв второй из последних трех матчей. Но в целом «Кингз» все еще продолжают занимать последнее место, как в своем Тихоокеанском дивизионе, так и во всей Западной конференции.

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    Героями матча с «Блюз» стали лидеры нападения — Анже Копитар и Тайлер Тоффоли, оформившие по голу и передаче. По шайбе также забросили топ-защитник Дрю Даути и его коллега по амплуа Поль Ладу, две передачи отдал нападающий Брендан Леипсик. Российский топ-форвард Илья Ковальчук снова завершил матч без очков

    У «Лос-Анджелеса» абсолютно худшая в НХЛ атака (в среднем лишь 2,26 заброшенные шайбы за матч), и одним из худших спецбригад. Лишь по игре в обороне «Кингз» держатся в середине рейтингов — 2,98 пропущенных шайб в среднем за игру (16-е место).

    Прогноз

    Первая встреча завершилась выездной разгромной победой «Айлендерс» (7:2), но сейчас им предстоит сыграть тяжелую игру с «Тампой», а «Кингз» ждет длительный перелет через всю страну. Обе команды потеряют много сил, так что можно присмотреться к прогнозу на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,82. 0

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    Прогноз на «Айлендерс» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск.
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