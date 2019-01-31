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    «Динамо Рига» борясь за место в плей-офф должна обыграть «Спартак»

    «Динамо Рига» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч КХЛ 31 января 2019 года

    КХЛ Динамо Рига Спартак
    Прогноз на «Динамо Рига» — «Спартак»
    Команда «Спартак»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года рижское «Динамо» примет московский «Спартак». Начало матча — 20:30 мск. Прогноз на «Динамо Рига» — «Спартак».
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    «Динамо Рига»

    В прошлом матче «Динамо Рига» на выезде уступило «Динамо Москва» (2:3), проиграв второй раз подряд и седьмую игру из последних десяти. Рижане занимают 9-е место на Западе, отставая от «Сочи» и зоны плей-офф уже на три очка.

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    Рижане вели в счете 2:0, но не удержали преимущества — голами отметились защитник Кристапс Сотниекс и нападающий Брэндан Макмиллан. Топ-форвард Лаурис Дарзиньш отдал результативную передачу. Среди лидеров выделим также вратарей Кристерса Гудлевскиса, Тимура Билялова, защитника Мэттью Майоне, нападающих Микелиса Редлихса, Линуса Виделля.

    У «Динамо Рига» 6-е лучшее в Лиге меньшинство (85,9% надежности), очень приличное большинство и средняя оборона. Но нужно усиливать атаку, которая шестая худшая в КХЛ — чуть больше двух заброшенных шайб в среднем за матч.

    «Спартак»

    В прошлой игре «Спартак» на выезде уступил в московском дерби «Динамо» (1:3), прервав серию из двух побед, и опустившись на шестое место в Западной конференции. Отставание от «Динамо Москва» составляет два очка, а «Витязь» отстает на четыре.

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    Единственную шайбу забросил нападающий Артем Федоров. Среди лидеров выделим вратарей Никиту Беспалова и Юлиуса Гудачека, защитников Ярослава Дыбленко и травмированного Андрея Кутейкина, нападающих Александра Хохлачева, Каспарса Даугавиньша, Робина Ганзла, Илью Зубова, Мартиньша Карсумса, Бена Максвелла и Анатолия Никонцева.

    По всем показателям «Спартак» находится в районе топ-10 — это достаточно стабильная команда. с ровным во всех линиях составом и без явных сильных или слабых мест. Разве что линия атаки в целом повеселее.

    Прогноз

    Матч обещает быть очень интересным, но в родных стенах «Динамо» способно взять жизненно важные два очка — прогноз на победу рижан в матче с коэффициентом 1,80. 0

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    Прогноз на «Динамо Рига» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года рижское «Динамо» примет московский «Спартак». Начало матча — 20:30 мск.
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