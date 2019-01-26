«Слован» — «Динамо Минск». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 января 2019 года словацкий «Слован» примет минское «Динамо». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Слован» — «Динамо Минск».

«Слован»

В прошлом матче «Слован» на выезде был уничтожен «Локомотивом» (0:7), проиграв девятый поединок подряд, но впереди у «Слована» пять матчей дома. Словаки без вариантов занимают последнее место в общей таблице КХЛ.

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В игре с «Локомотивом» провалился вратарь Марек Цильяк, пропустив семь шайб с 33 бросков. Номинально первый номер Якуб Штепанек остался в запасе. Среди лидеров также защитники Эрик Гелинас, Михал Серсен, травмированный Андрей Месарош, нападающие Джефф Таффе, Рудольф Червены, Кайл Чипчера, Чад Ро, Патрик Лампер.

«Слован» абсолютный лузер сезона. Словаки с большим отрывом занимают последнее место в турнирной таблице КХЛ, меньше всех забрасывают шайб (в среднем 1,66 за матч) и больше всех пропускают (3,43 в среднем за матч). Спецбригады почти такие же ужасные.

«Динамо Минск»

В прошлом поединке «Динамо Минск» на выезде уступило «Динамо Рига» в серии буллитов (2:3) — это пятое поражение белорусов подряд. «Динамо» занимает предпоследнее место на Западе, и отстает от зоны плей-офф уже на 19 очков.

По шайбе в игре с Ригой забросили ключевые нападающие Алексей Терещенко и Давид Бут. Лидерами также являются вратарь Юнас Энрот, защитники Евгений Лисовец и Патрик Уиркош, нападающие Куинтон Хауден, Теему Пулккинен, братья Сергей и Андрей Костицыны, но последний сейчас травмирован, как и еще несколько ключевых исполнителей, включая Дмитрия Буйницкого и защитника Дениса Осипова.

Лишь по надежности меньшинства «Динамо Минск» входит в топ-15 — 80,2%. В топ-20 белорусы по среднему количеству пропущенных шайб за игру, атака в целом и большинство в частности еще хуже.

Прогноз

Команды занимают последние места на Западе, не имеют шансов на плей-офф, и каждая идет на внушительной серии поражений. Два первых матча в Минске завершились победами «Динамо» (2:1 и 5:3), но сейчас мы рискнем с прогнозом на победу «Слована» в матче с коэффициентом 1,93. 0