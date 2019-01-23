«Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 23 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 23 января 2019 года финский «Йокерит» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Ак Барс».

«Йокерит»

В прошлом матче «Йокерит» дома неожиданно проиграл «Нефтехимику» (1:2) — это четвертое поражение финнов в последних шести матчах. «Йокерит» занимает 4-е место на Западе, отставая на один балл от «Локомотива» и на 11 опережая «Динамо Москва».

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В двух из трех последних матчей обычно сильная атака «Йокерита» не может забросить больше одной шайбы. В этот раз единственный точный бросок удался Никласа Йенсену. Среди ключевых исполнителей — защитники Алекс Грант, Сами Леписто, нападающие Сакари Маннинен, Йессе Йоэнсуу, Стив Мозес, Брайан О’Нейлл.

«Йокерит» обладает второй по результативности атакой в КХЛ, забрасывая в среднем 3,18 шайб за матч (лучше только СКА), и входит в топ-7 по реализации большинства. Но оборона у финнов заметно слабее, а меньшинство и вовсе ниже среднего — 78,9% надежности и 17-й показатель.

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» дома проиграл «Динамо Москва» (2:3) — это поражение стало для казанцев третьим подряд, и шестым в последних восьми поединках. Несмотря на игровой кризис, «Ак Барс» пока что сохраняет за собой 3-е место на Востоке, отставая на одно очко от «Авангарда» и деля очки с «Металлургом».

Слабо сыграл вратарь Владислав ПодяпольскиЙ, пропустив трижды с 21 броска, по шайбе забросили нападающие Станислав Галиев и Артем Лукоянов. Среди ключевых игроков отметим также защитника Пола Постма, нападающих Иржи Секача, Даниса Зарипова, Джастина Азеведо, Владимира Ткачева и травмированного Антона Ландера.

По игре в обороне «Ак Барс» входит в топ-7 команд КХЛ, пропуская в среднем 2,16 шайб за матч. Результативность нападения и надежность в меньшинстве чуть выше среднего, а настоящей катастрофой для команды является большинство — третье худшее в КХЛ (13,5% реализации).

Прогноз

Обе команды в последних играх не блещут результатами, что касается личной встречи — «Йокерит» на выезде обыграл «Ак Барс» (3:2). В этот раз, учитывая сложности соперников, они могут больше внимания уделять обороне, так что прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,08. 0