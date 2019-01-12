«Калгари» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Калгари Флэймз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Флорида».

«Калгари»

В прошлом поединке «Калгари» дома разобрался с «Колорадо» (5:3), одержав третью победу подряд и пятую в последних шести играх. «Флэймз» лидируют в Тихоокеанском дивизионе и в Западной конференции, опережая на два очка «Вегас».

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В игре с «Колорадо» результативно сыграли лидеры — Мэттью Ткачук, Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд, Михал Фролик и Марк Янковски забросили по шайбе, Джонни Гудро отдал две передачи, те же два ассиста у защитника Ти Джея Броди, а ветеран-защитник Марк Джиордано и вовсе трижды ассистировал партнерам. В лазарете пребывают не основные исполнители — защитники Майк Стоун, Юусо Валимяки и Эндрю Маньяпене.

«Калгари» добивается результата в основном за счет сбалансированный игры во всех линиях, но особенно выделяется результативная атака — в среднем 3,60 заброшенных шайб за матч (результативнее только «Тампа» и «Торонто»). Оборона и большинство в районе топ-10, а вот меньшинство требует улучшения лишь 78,7% надежности (19-й показатель).

«Флорида»

В прошлом матче «Флорида» на выезде была разбита «Питтсбургом» (1:5), потерпев третье поражение подряд. «Пантерз» занимают 6-е место в Атлантическом дивизионе, и отстают от зоны плей-офф на десять очков.

Единственную шайбу в игре забросил лидер нападения Александр Барков с передачи еще одного ключевого форварда россиянина Евгения Дадонова. Снова слабо сыграл вратарь Роберто Люонго. Российский защитник Богдан Киселвечи очков не набирал. Среди лидеров команды также защитник Аарон Экблад, Кит Яндл, нападающие Майк Хоффман и Джонатан Хьюбердо. Травмированы важные форварды Ник Бьюгстад, Дерек Маккензи, Винсент Трошек.

У «Флориды» хорошая линия атаки — в среднем 3,15 заброшенных шайб за матч (10-й показатель) и 27% реализации большинства (4-й). Но все старания в чужой зоне нивелирует ужасная оборона и проблемные вратари — в среднем 3,51 пропущенных шайб за матч (4-й худший результат в Лиге).

Прогноз

Это первая встреча соперников в сезоне, и букмекеры понимают, что матч может быть результативным. Так что можно поставить на победу «Калгари» в основное время с коэффициентом 1,85, как на наиболее логичный результат, исходя из положения команд. 0