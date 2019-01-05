ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, Кучеров набрал 400-е очко в карьере Джейми ВардиАПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Ман Сити», «МЮ» победил «Ньюкасл» «Челси» забил меньше всех среди топ-6 АПЛ«Челси» рискует остаться без Лиги чемпионов
  • 11:23
    • Кучеров назван второй звездой дня в НХЛ
  • 10:26
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Брисбене
  • 10:00
    • Шарапова не доиграла матч против Соболенко
  • 09:49
    • Трипл-дабл Хардена принес «Хьюстону» победу над «Голден Стэйт»
  • 08:53
    • «Сан-Антонио» победил «Торонто» в НБА
  • 08:37
    • Подколзин занял третье место в рейтинге драфта НХЛ от ISS Hockey
  • 08:17
    • «Зенит» заинтересовался защитником «Фейеноорда»
    Все новости спорта

    «Барыс» в погоне за «Авангардом» обыграет на выезде «Сочи»

    «Сочи» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 5 января 2019 года

    КХЛ Сочи Барыс
    Прогноз на «Сочи» — «Барыс»
    Дмитрий Шикин, «Сочи»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 января 2019 года ХК «Сочи» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Сочи» — «Барыс».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сочи»

    Перед новогодней паузой в чемпионате «Сочи» на своем льду уступил в серии буллитов одному из главных конкурентов в таблице — «Спартаку» (1:2). Это поражение стало вторым подряд для команды, которая опустилась на 7-е место Запада, отставая на два очка от «Динамо Москва» и опережая на четыре балла «Витязь».

    Все прогнозы на хоккей

    Ключевыми игроками «Сочи» являются вратарь Дмитрий Шикин, защитник Юрки Йокипакка, нападающие Роберт Розен, Эрик О’Дэлл и Станислав Бочаров. Есть проблемы с лазаретом — травмирован номинально основной вратарь Константин Барулин, защитники Йохан Овитю, Олег Погоришный, нападающий Дамир Рахимуллин.

    «Сочи» не выделяется ни по одному из основных статистических показателей. Абсолютно средние результаты как по заброшенным/пропущенным шайбам, так и по игре спецбригад. Возможно, в этом и сила команды — нет явных перекосов в игре.

    «Барыс»

    После новогодней паузы «Барыс» сыграл на выезде против «Спартака», победив 3:2, и одержав седьмую победу в последних десяти матчах. Причем очки казахстанцы набирают четыре игры подряд. «Барыс» занимает второе место в дивизионе, четвертое в Восточной конференции и ждет осечки «Авангарда», от которого отстает всего на одно очко при четырех матчах в запасе.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В игре со «Спартаком» «Барыс» уступал 0:2, но благодаря шайбам лидеров вырвал два очка — отличились защитники Кевин Даллмэн и Даррен Диц, нападающий Роман Старченко. Среди лидеров отметим также вратаря Хенрика Карлссона, нападающих Кертиса Волка, Мэтта Фрэттина, Патриса Кормье, Андре Петерссона и Никиту Михайлиса. Лазарет команды пуст.

    «Барыс» — одна из самых результативных команд КХЛ. В среднем за матч казахстанцы забрасывают 3,19 шайб (4-й показатель) и реализуют 25% большинства (6-й). Но оборона и меньшинство гораздо слабее.

    Прогноз

    Букмекеры оценивают шансы команд на победу как абсолютно равные, но «Барыс» уже вкатился в игру после небольшой паузы, и жаждет опередить «Авангард», так что рискнем с прогнозом на победу «Барыса» в матче с коэффициентом 1,93. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.52
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Сегодня в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Автомобилист
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Витязь — ЦСКА
  • Сегодня в 17:00
    •  4.52
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Транмер Роверс — Тоттенхэм
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нант — Шатору
  • Сегодня в 22:55
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эспаньол — Леганес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Завтра в 00:00
    •  4.04
  • Прогноз на матч Питтсбург — Виннипег
  • Завтра в 03:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Завтра в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Металлург — Торпедо
  • Завтра в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вальядолид — Райо Вальекано
  • Завтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рединг
  • Завтра в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Завтра в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лука Модрич и Килиан Мбаппе
  • Итоги-2018. Лучшие зарубежные игроки
    • 16:46 29/12/2018     «МЮ» ведет борьбу за топ-4
  • 4 из 4. «МЮ» Сульшера продолжает покорять сердца
    • Вчера в 14:22     «Челси» забил меньше всех среди топ-6 АПЛ
  • «Челси» рискует остаться без Лиги чемпионов
    • Вчера в 19:24
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Сочи» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 января 2019 года ХК «Сочи» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 17:00 мск.
    Тоже интересно
    «МЮ» ведет борьбу за топ-4 Футбол 4 из 4. «МЮ» Сульшера продолжает покорять сердцаРеакция прессы на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» Вчера в 14:220
  • 08:05
    • Паредес заявил о желании вернуться в «Боку Хуниорс»
  • 00:56
    • «Ливерпуль» уступил «МанСити», потерпев первое поражение в АПЛ
  • 01:28
    • «Реал» упустил победу над «Вильярреалом»
    Фрагмент матча Хоккей Без лишних проблем. Россия разгромила Словакию на МЧМ-2019В полуфинале команда Валерия Брагина сыграет с США Вчера в 12:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выйдет ли успешным старт в Кубке Англии для «Тоттенхэма»
  • 4.52
    •
  • 11:39
    • Звонарева сломила сопротивление Кудерметовой
  • 10:12
    • Силва установил рекорд сезона АПЛ по преодоленной дистанции
  • 01:46
    • «Химки» разгромили «Гран-Канарию» в Евролиге
    Хоккеисты «Далласа» Хоккей НХЛ. Ассистентский хет-трик Радулова и дубль МакдэвидаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 января Вчера в 09:050
  • 01:14
    • Роналду стал лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards
  • 20:25
    • «Монако» объявил о переходе Налдо
  • 20:01
    • Джокович вышел в полуфинал турнира в Дохе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие