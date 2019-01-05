«Сочи» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 5 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 января 2019 года ХК «Сочи» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Сочи» — «Барыс».

«Сочи»

Перед новогодней паузой в чемпионате «Сочи» на своем льду уступил в серии буллитов одному из главных конкурентов в таблице — «Спартаку» (1:2). Это поражение стало вторым подряд для команды, которая опустилась на 7-е место Запада, отставая на два очка от «Динамо Москва» и опережая на четыре балла «Витязь».

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Ключевыми игроками «Сочи» являются вратарь Дмитрий Шикин, защитник Юрки Йокипакка, нападающие Роберт Розен, Эрик О’Дэлл и Станислав Бочаров. Есть проблемы с лазаретом — травмирован номинально основной вратарь Константин Барулин, защитники Йохан Овитю, Олег Погоришный, нападающий Дамир Рахимуллин.

«Сочи» не выделяется ни по одному из основных статистических показателей. Абсолютно средние результаты как по заброшенным/пропущенным шайбам, так и по игре спецбригад. Возможно, в этом и сила команды — нет явных перекосов в игре.

«Барыс»

После новогодней паузы «Барыс» сыграл на выезде против «Спартака», победив 3:2, и одержав седьмую победу в последних десяти матчах. Причем очки казахстанцы набирают четыре игры подряд. «Барыс» занимает второе место в дивизионе, четвертое в Восточной конференции и ждет осечки «Авангарда», от которого отстает всего на одно очко при четырех матчах в запасе.

В игре со «Спартаком» «Барыс» уступал 0:2, но благодаря шайбам лидеров вырвал два очка — отличились защитники Кевин Даллмэн и Даррен Диц, нападающий Роман Старченко. Среди лидеров отметим также вратаря Хенрика Карлссона, нападающих Кертиса Волка, Мэтта Фрэттина, Патриса Кормье, Андре Петерссона и Никиту Михайлиса. Лазарет команды пуст.

«Барыс» — одна из самых результативных команд КХЛ. В среднем за матч казахстанцы забрасывают 3,19 шайб (4-й показатель) и реализуют 25% большинства (6-й). Но оборона и меньшинство гораздо слабее.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд на победу как абсолютно равные, но «Барыс» уже вкатился в игру после небольшой паузы, и жаждет опередить «Авангард», так что рискнем с прогнозом на победу «Барыса» в матче с коэффициентом 1,93. 0