«Тампа-Бэй» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч НХЛ 14 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 декабря 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Торонто».

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома разобралась с «Рейнджерс» (6:3), одержав седьмую победу подряд и десятую в последних 11 матчах. В итоге «Лайтнинг» уверенно лидируют во всей НХЛ, опережая ближайших соперников из «Торонто» на шесть очков.

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В игре с «Рейнджерс» героем стал один из лидеров нападения «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос, оформив хет-трик. Дубль на счету форварда Энтони Сирелли, еще одна шайба на счету защитника Райана Макдоы. Лучший бомбардир команды россиянин Никита Кучеров набрал 45-е очко в сезоне за результативную передачу, по два ассиста у защитника Виктора Хэдмана и нападающего Джей Ти Миллера.

Что касается остальных россиян, защитник Михаил Сергачев очков не набрал, но провел на льду более 21 минуты. А вот основной вратарь Андрей Василевский по-прежнему травмирован, но вскоре должен вернуться на лед, хотя вряд ли в игре против «Торонто». Также в лазарете защитник Антон Строльман и нападающий Адам Эрн.

«Тампа-Бэй» абсолютно лучшая атакующая команда НХЛ на данный момент — в среднем за игру «Лайтнинг» забрасывают четыре шайбы! Большинство также в топ-3 с показателем реализации в 29,2%. Чуть слабее оборона, но также в пределах топ-10.

«Торонто»

В прошлом матче «Торонто» на выезде обыграло «Каролину» (4:1), прервав серию из двух подряд поражений. Но в целом в последних восьми матчах «Мэйпл Лифс» одержали шесть побед, и занимают второе место в НХЛ как раз следом за «Тампой-Бэй».

В игре с «Каролиной» отлично сыграл вратарь Фредерик Андерсен, отразив 29 из 30 бросков в створ. По шайбе забросили защитник Морган Райли, нападающие Патрик Марло, Тайлер Эннис и Джон Таварес, два ассиста на счету Уилльяма Нюландера. Среди лидеров нужно отметить также лучшего бомбардира Митча Марнера (41 очко), Остона Мэттьюза и Каспари Капанена.

Российские защитники Игорь Ожиганов и Никита Зайцев очков в этом матче не набрали, но Зайцев провел на льду более 22 минут. Дисквалифицирован и не поможет команде в следующем матче нападающий Зак Хэйман.

«Торонто» демонстрирует очень сбалансированную игру, и это отражается на статистике. По забитым/пропущенным шайбам и игре в большинстве «Мэйпл Лифс» входят в топ-7 команд НХЛ, при этом забрасывая в среднем 3,64 шайбы за матч (3-й результат). И лишь игра в меньшинстве немного хромает — в среднем лишь 80% надежности и 14-й показатель.

Прогноз

Это первая встреча «Тампы» и «Торонто» в сезоне, и с учетом сильнейших линий нападения соперников есть вероятность результативного матча, но букмекеры это предусмотрели, так что рискнем с прогнозом на победу «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1,75. 0