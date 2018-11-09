«Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 9 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 ноября 2018 года «Флорида Пантерз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Эдмонтон».

«Флорида»

В прошлом матче «Флорида» на выезде обыграла «Виннипег» (4:2), прервав серию из двух подряд поражений. Но в целом в последних шести матчах «Пантерз» выиграли лишь дважды и занимают последнее место в Атлантическом дивизионе.

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Очень хороший матч отыграл ветеран-вратарь Роберто Люонго, отразив 32 из 34 бросков в створ. Защитник Кит Яндл записал себе в актив гол+пас, не ушел без шайбы со льда и наш нападающий Евгений Дадонов — лучший бомбардир команды на данный момент. Также голами отметились форварды Майк Хоффман и Фрэнк Ватрано.

Что касается других россиян, защитник Богдан Киселевич провел на льду 13 минут и очков не набирал. В общей сложности у него один балл в девяти поединках. Форвард Максим Мамин отыграл меньше семи минут и тоже без очков. В лазарете находятся защитник Джош Браун, нападающие Дерек Маккензи, Мичил Хейли и Марк Пысык.

Слабейшая сторона в игре «Флориды» — это вратари и оборона, а меньшинство и вовсе худшее во всей Лиге (68,4%). Лишь в атаке «Пантерз» выглядят чуть получше, но также не входят даже в топ-15.

«Эдмонтон»

В прошлом поединке «Эдмонтон» результативно уступил на выезде «Тампе-Бэй» (2:5), проиграв свой второй матч подряд. Хотя до этого «Ойлерз» дважды подряд побеждали и в целом одержали пять побед в шести матчах. Команда сейчас занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, находясь всего в одной победе от тройки лидеров.

В игре против «Тампы» слабо отыграл вратарь Микко Коскинен, пропустив пять шайб с 34 бросков. Не набрал очков лидер и лучший бомбардир команды Коннор Макдэвид, зато отличились голами форварды Леон Драйзайтль и Райан Стром, для которого этот гол стал первым в сезоне. Под вопросом участие в игре с «Флоридой» форварда Тая Ретти.

Единственный показатель, по которому «Эдмонтон» входит в топ-15, это игра в большинстве — 22,2% реализации. В остальном «Ойлерз» страдают и по игре в обороне и по игре в атаке, которую вытягивает только Коннор Макдэвид.

Прогноз

Оба команды проблемные, но все же «Эдмонтон» выглядит более сбалансированно, и главное, обладает более сильным потенциалом в атаке. Прогнозируем победу «Ойлерз» в матче с коэффициентом 1,93. 0