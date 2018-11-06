«Питтсбург» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 ноября 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Нью-Джерси».

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» дома был уничтожен «Торонто» (0:5), потерпев свое третье подряд поражение. Правда, два из них от текущего лидера Столичного дивизиона «Айлендерс». Причем до этого «Пингвинз» шли на серии из четырех побед, которая пока что позволяет им держаться на втором месте в дивизионе.

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Слабый поединок с «Торонто» провел вратарь Мэтт Мюррей, пропустив пять шайб с 33 бросков, так что в игре с «Дэвилз» ждем выхода Кэйси Де Смита. Лучшим бомбардиром «Питтсбурга» является россиянин Евгений Малкин, который в 12 матчах набрал уже 20 (7+13) очков. Также нужно выделить Фила Кессела, Сидни Кросби и защитника Криса Летанга. В лазарете находятся защитник Джастин Шульц и нападающий Дерек Брассар.

Как и в прошлом сезоне у «Питтсбурга» есть проблемы с игрой в обороне и стабильностью вратарской линии, из-за чего «Пингвинз» многовато пропускают — в среднем 3,17 шайб за игру (18-й показатель). Зато атака у команды сейчас лучшая в НХЛ — в среднем 3,75 шайбы за матч, в топ-10 входят и спецбригады.

«Нью-Джерси»

В прошлом поединке «Нью-Джерси» также не справился с «Айлендерс» и тоже всухую (0:3). По иронии судьбы «Островитяне» тоже идут на серии из трех подряд поражений, но и в целом у них шесть поражений в последних семи матчах. «Дэвилз» занимают предпоследнее место в Столичном дивизионе, однако отрыв от второй стройки «Питтсбурга» всего четыре очка, при том что у клуба из Нью-Джерси игра в запасе.

Лидерами «Нью-Джерси» являются нападающие Кайл Пальмьери, Тэйлор Холл и Нико Хишер, неплохую игру демонстрирует защитник Деймон Сиверсон и основной вратарь команды Кит Кинкэйд. Но из-за травм не смогут помочь команде защитник Стив Сантини, нападающие Йеспер Брэтт, Стефан Ноусен и Дрю Стэффорд.

Лишь по игре в большинстве «Нью-Джерси» входит в топ-10, реализуя 25,5% удалений соперников. В остальном результаты гораздо хуже, а прежде всего требует усиления игра в обороне — в среднем 3,18 пропущенных шайб за матч и 19-й результат.

Прогноз

С учетом того, что обе команды не блещут при игре в обороне, но у «Питтсбурга» лучшая в НХЛ атака, можно рискнуть с прогнозом на количество заброшенных шайб тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,64. 0