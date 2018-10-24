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    «Салават Юлаев» и СКА могут сыграть от обороны

    «Салават Юлаев» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 октября 2018 года

    КХЛ Салават Юлаев СКА
    Прогноз на «Салават Юлаев» — СКА
    Павел Дацюк, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 октября 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет питерский СКА. Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — СКА.
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    «Салават Юлаев»

    В прошлом поединке «Салават Юлаев» на своем льду в овертайме минимально проиграл «Авагарду» (0:1), потерпев свое второе поражение подряд и третье в последних четырех матчах. Но нужно отметить тяжелейший график уфимцев — «Авангард», «Ак Барс», «Магнитка», «Автомобилист» и вот теперь СКА.

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    Единственным, кого можно выделить у «Салавата Юлаева» по игре с «Авангардом», — это голкипер Юха Метсола, который отразил 42 из 43 бросков в створ. Но и в целом оборона сыграла достаточно надежно, хотя и позволяла сопернику слишком многое. Среди лидеров выделим легионерскую четверку Ларсон, Кемппайнен, Умарк, Хартикайнен. В списке травмированных лишь один защитник Станислав Гареев.

    В целом «Салават Юлаев» очень сбалансированная команда, у которой почти нет слабых мест, если не считать небольшой крен в сторону спецбригад. Особенно сильное меньшинство с надежностью 87,9% (2-й показатель в КХЛ). Порой уфимцам не хватает атакующей мощи, но в любом случае по всем показателям «Салават» входит в топ-7 команд КХЛ.

    СКА

    В прошлом матче СКА дома в серии буллитов проиграл принципиальному сопернику — ЦСКА (1:2). Это поражение стало третьим в последних десяти матчах для питерцев, и прервало серию из трех побед подряд. Впрочем, серия матчей с очками насчитывает уже 16 игр.

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    Единственную шайбу СКА в игре против ЦСКА забросил нападающий Андрей Кузьменко. Для него она стала первой в сезоне, а вот защитник Патрик Херсли, благодаря результативной передаче, сравнялся по очкам с лучшим бомбардиром команды Никитой Гусевым. Лазарет команды пуст.

    СКА показывает очень сильные результаты в равных составах. Третья в КХЛ оборона (в среднем лишь 1,42 пропущенные шайбы за матч), 4-я в лиге атака (в среднем 3,21 заброшенные шайбы за матч). Также очень сильно выглядят вратари и подтянулись в последних матчах спецбригады. Разве что большинство еще требует усиления, но в целом слабые места у СКА найти сложно.

    Прогноз

    И СКА и «Салавату Юлаеву» нужна победа, так что соперники, вероятно, будут играть не очень открыто. Можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,76. 0

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    Прогноз на «Салават Юлаев» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 октября 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет питерский СКА. Начало матча — 17:00 мск.
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