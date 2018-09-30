ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Оренбург»«Оренбург» разогрел армейцев перед матчем с «Реалом» Жозе МоуриньюЖертва собственного успеха. Подошла ли к концу эра Жозе Моуринью? «Реал» — «Атлетико»Примера. «Барселона» примет «Атлетик», «Севилья» в гостях у «Эйбара», мадридское дерби,
  • 11:04
    • Россия подала заявку на проведение мужского ЧМ-2022 по волейболу
  • 10:32
    • Квят официально вернулся в «Торо Россо»
  • 10:04
    • Волейболистки сборной России разгромили Тринидад и Тобаго на ЧМ
  • 08:52
    • «Вашингтон» проиграл «Каролине», несмотря на дубль Овечкина
  • 08:41
    • Четыре очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Питтсбург»
  • 00:23
    • Роналду: Обвинения в изнасиловании — это «фейк-ньюс»
  • 23:40
    • «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену»
    Все новости спорта

    Одержит ли «Сибирь» свою первую победу в сезоне?

    «Витязь» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 30 сентября

    КХЛ Витязь Сибирь
    Прогноз на «Витязь» — «Сибирь»
    Алексей Красиков
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 сентября подольский «Витязь» примет новосибирскую «Сибирь». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Витязь» — «Сибирь».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Витязь»

    В прошлом поединке «Витязь» в родных стенах одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2), прервав серию из четырех подряд поражений и сохранив место в зоне плей-офф Западной конференции. Впереди у команды из Подольска еще два домашних поединка.

    Все прогнозы на КХЛ

    Авторами долгожданной победы стали лидеры команды — Борна Рендулич, Марек Гривик и Артур Швец-Роговой забросили по шайбе, Миро Аалтонен оформил голевую передачу. Неожиданно хороший матч провел номинально второй вратарь команды Александр Самонов, отразив 31 из 33 бросков по своим воротам. Список травмированных пуст.

    Серия неудачных игр заметно ухудшила статистику «Витязя». Главная проблема команды — игра в обороне. «Витязь» пропускает в среднем 2,92 шайбы за матч и нейтрализует всего 72,5% меньшинства. А вот атака показывает средние в лиге результаты.

    «Сибирь»

    В прошлом поединке «Сибирь» на выезде без вариантов проиграла минскому «Динамо» (1:5), потерпев свое 12-е подряд поражение. Новосибирцы единственный коллектив, еще не выигравший ни одного матча и не набравший ни одного очка. Матч с «Витязем» станет последним в выездной серии перед тремя подряд домашними играми.

    «Сибирь» летом потеряла лидеров, а пришедшие им на замену не оправдали надежд. Вратарь Дэнни Тэйлор проигрывает конкуренцию Алексею Красикову, один из ключевых игроков обороны Николай Демидов травмирован, защитник Роман Савченко набрал всего одно очко в 12 поединках. Лишь Олег Пиганович пока что набирает очки регулярно, а в атаке все еще хуже — травмирован Юкка Пелтола, Кори Эмертон не набрал ни одного очка, лишь две шайбы забросил Шарль Бертран, на драфт отказов был выставлен Энвер Лисин.

    «Сибирь» — абсолютно худшая команда КХЛ по результативности в атаке (1,33 шайбы за матч) и по надежности обороны (3,92 шайбы за игру). Лишь немногим лучше обстоят дела со спецбригадами — третье место с конца, как в большинстве так и в меньшинстве.

    Прогноз

    «Сибирь» беспросветный аутсайдер, но рано или поздно серия неудач должна закончиться. «Витязь» подходящий кандидат, и также не блещет игрой в последних играх. И хотя далеко не факт, что «Сибирь» все же выиграет, но можно рискнуть со ставкой на ничью в основное время с коэффициентом 4,24. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Сегодня в 11:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Металлург — Локомотив
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Уфа — Енисей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Тоттенхэм
  • Сегодня в 17:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Сегодня в 17:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Арсенал — Уотфорд
  • Сегодня в 17:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:15
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лука Модрич
  • Модрич сместил с трона Месси и Роналду. Хорват — лучший футболист мира 2018 года
    • 15:08 25/09/2018     Жозе Моуринью
  • Жертва собственного успеха. Подошла ли к концу эра Жозе Моуринью?
    • Вчера в 15:39     Жозе Моуринью
  • Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с Погба
    • 14:56 26/09/2018
    Прогноз на «Витязь» — «Сибирь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.24. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 сентября подольский «Витязь» примет новосибирскую «Сибирь». Начало матча — 17:00 мск.
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Оренбург» Футбол РПЛ. ЦСКА победил в Оренбурге, «Локо» примет «Ахмат», «Зенит» в гостях у «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 19:360
  • 11:35
    • Гаспарян — победительница турнира в Ташкенте
  • 11:21
    • Ибрагимовичу неинтересна премия имени Пушкаша
  • 10:44
    • «Урал» и тульский «Арсенал» объявили стартовые составы
    СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Амур», СКА уступил «Авангарду»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 сентября Вчера в 22:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Барселоны» и «Сити»
  • 2.58
    •
  • 10:19
    • «Торо Россо» скоро объявит о возвращении Квята
  • 08:32
    • Йиранек: Если «Спартак» не побеждает, все заканчивается отставкой тренера
  • 08:16
    • Дардаи: «Герта» заслуженно победила «Баварию»
    Футболисты «Барселоны» Футбол Примера. «Барселона» проиграла «Леганесу», «Севилья» разгромила «Реал»Подробности матчей шестого тура чемпионата Испании Вчера в 01:140
  • 08:03
    • «Порту» обыграл «Тонделу» и стал лидером чемпионата Португалии
  • 23:27
    • «Бавария» проиграла «Герте» в Берлине
  • 22:17
    • СКА по буллитам уступил «Авангарду»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие