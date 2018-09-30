«Витязь» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 30 сентября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 сентября подольский «Витязь» примет новосибирскую «Сибирь». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Витязь» — «Сибирь».

«Витязь»

В прошлом поединке «Витязь» в родных стенах одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2), прервав серию из четырех подряд поражений и сохранив место в зоне плей-офф Западной конференции. Впереди у команды из Подольска еще два домашних поединка.

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Авторами долгожданной победы стали лидеры команды — Борна Рендулич, Марек Гривик и Артур Швец-Роговой забросили по шайбе, Миро Аалтонен оформил голевую передачу. Неожиданно хороший матч провел номинально второй вратарь команды Александр Самонов, отразив 31 из 33 бросков по своим воротам. Список травмированных пуст.

Серия неудачных игр заметно ухудшила статистику «Витязя». Главная проблема команды — игра в обороне. «Витязь» пропускает в среднем 2,92 шайбы за матч и нейтрализует всего 72,5% меньшинства. А вот атака показывает средние в лиге результаты.

«Сибирь»

В прошлом поединке «Сибирь» на выезде без вариантов проиграла минскому «Динамо» (1:5), потерпев свое 12-е подряд поражение. Новосибирцы единственный коллектив, еще не выигравший ни одного матча и не набравший ни одного очка. Матч с «Витязем» станет последним в выездной серии перед тремя подряд домашними играми.

«Сибирь» летом потеряла лидеров, а пришедшие им на замену не оправдали надежд. Вратарь Дэнни Тэйлор проигрывает конкуренцию Алексею Красикову, один из ключевых игроков обороны Николай Демидов травмирован, защитник Роман Савченко набрал всего одно очко в 12 поединках. Лишь Олег Пиганович пока что набирает очки регулярно, а в атаке все еще хуже — травмирован Юкка Пелтола, Кори Эмертон не набрал ни одного очка, лишь две шайбы забросил Шарль Бертран, на драфт отказов был выставлен Энвер Лисин.

«Сибирь» — абсолютно худшая команда КХЛ по результативности в атаке (1,33 шайбы за матч) и по надежности обороны (3,92 шайбы за игру). Лишь немногим лучше обстоят дела со спецбригадами — третье место с конца, как в большинстве так и в меньшинстве.

Прогноз

«Сибирь» беспросветный аутсайдер, но рано или поздно серия неудач должна закончиться. «Витязь» подходящий кандидат, и также не блещет игрой в последних играх. И хотя далеко не факт, что «Сибирь» все же выиграет, но можно рискнуть со ставкой на ничью в основное время с коэффициентом 4,24. 0