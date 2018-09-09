«Слован» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 9 сентября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 9 сентября словацкий «Слован» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 18:00 мск. Прогноз на «Слован» — «Локомотив».

«Слован»

В прошлом матче «Слован» на выезде проиграл в овертайме «Автомобилисту» (2:3), потерпев третье подряд поражение, но взяв первые очки в сезоне. Теперь команда из Братиславы отправляется домой, чтобы сыграть с «Локомотивом», «Северсталью» и «Динамо Москва».

Особых свершений в сезоне от аутсайдера прошлого чемпионата не ждут. Но в родных стенах «Слован» всегда опасен. Тем более что состав у команды достаточно опытный — Андрей Месарош, Михал Серсен, Михал Ржепик, Мартин Слобода, Джефф Таффе. Дисквалифицированных и травмированных в составе пока нет.

В первых трех матчах «Слован» пропустил 11 шайб (10 в основное время), забросив лишь три. Существенно обновленная летом атака — главная проблема команды, ни и оборона с вратарями надежностью не блещут. Задача «Слована» — играть просто и надежно. Это максимум подопечных Владимира Оршаха.

«Локомотив»

В прошлом матче «Локомотив» дома обыграл «Салават Юлаев» (4:2), одержав свою вторую победу подряд и вторую в трех стартовых матчах. Сейчас команду ждет вояж в Братиславу к «Словану», затем в Москву к ЦСКА, а после — четырехматчевая домашняя серия, где можно и нужно брать максимум очков.

Травмированных и дисквалифицированных в составе «Локомотива» нет. Хорошую игру показывает вратарь Александр Салак, результативно выглядят Брэндон Козун, Петри Контиола, и Андрей Локтионов.

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«Локомотив» Дмитрия Квартальнова это, прежде всего, команда обороны. На выезде, несмотря на статус фаворита, ярославцы также не должны слишком увлекаться атакой. Это цепкая и организованная команда, но ограниченная в своих возможностях.

Прогноз

Как мы уже сказали, на выезде «Локомотив» не должен рисковать, а «Слован» после трех подряд поражений будет стараться реабилитироваться в первом домашнем матче сезона.

Можно ожидать напряженную игру и мало шайб. Ставка на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,04 выглядит привлекательно. 0