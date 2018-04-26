Россия – США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею U18 26 апреля

Россия

Сборная России заняла второе место в своей группе, уступив лишь юниорам из Финляндии, которым проиграла в личной встрече (4:5). В остальных матчах наша команда обыграла Францию (7:1), Чехию (3:2) и Словакию (6:5).

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Лучшими игроками России на групповом раунде стала пара нападающих «Мамонтов Югры» — Кирилл Марченко и Иван Морозов. Оба забросили по три шайбы, но у Марченко на одну передачу больше (три ассиста). Пять результативных передач записал на свой счет защитник казанского «Ирбиса» Данил Журавлев.

Россия показывала не самую стабильную игру, но для юниорского чемпионата мира это нормально. При этом у нашей команды четвертая атака и четвертая оборона на турнире, но уже традиционно есть проблемы со спецбригадами. В меньшинстве хуже России с ее 69,57% надежности играет только Беларусь, а в большинстве мы уступаем Словакии, США, Финляндии и Швеции, реализуя 20,83% попыток.

США

На групповом этапе США проиграли два ключевых матча – Канаде (4:6) и Швеции (1:3), заняв лишь третье место в группе. В двух других матчах были обыграны Швейцария (8:5) и Беларусь (8:0).

Все без исключения игроки команды представляют национальную команду развития США – базовый клуб для игроков до 18 лет. Главная звезда – нападающий Джек Хьюз, который сейчас является вторым бомбардиром турнира, набрав 9 (3+6) очков в четырех матчах. Также очень опасен нападающий Оливер Вальстрем, забросивший пять шайб. Из защитников нужно выделить Камерона Йорка, который отдал шесть результативных передач.

США обладают хорошей атакующей линией, которая уступает лишь Канаде и Финляндии. Но при этом у американцев есть проблемы с игрой в обороне, вратари также не блещут стабильностью. Сильная сторона команды – спецбригады. По игре в большинстве США вторые после Словакии (35,29% реализации), а меньшинство у них вовсе сильнейшее на турнире – 94,44%.

Прогноз

2,48Победа России в матче

Букмекеры считают фаворитом сборную США, однако два ключевых поединка группового раунда американцы проиграли. Именно те матчи, где соперники были равны им по классу. Учитывая, что Россия также входит в число фаворитов чемпионата, и играет на своем льду, попробуем поставить на победу России в матче с коэффициентом 2,48.

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