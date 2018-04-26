ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Пройдет ли Россия США на ЮЧМ?

    Россия – США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею U18 26 апреля

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная США
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Пройдет ли Россия США на ЮЧМ?
    iihf.com
    В четвертьфинале плей-офф юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет со сборной СКА. Начало матча – 17:30 мск. Прогноз на Россия – США.

    Россия

    Сборная России заняла второе место в своей группе, уступив лишь юниорам из Финляндии, которым проиграла в личной встрече (4:5). В остальных матчах наша команда обыграла Францию (7:1), Чехию (3:2) и Словакию (6:5).

    Все прогнозы на хоккей

    Лучшими игроками России на групповом раунде стала пара нападающих «Мамонтов Югры» — Кирилл Марченко и Иван Морозов. Оба забросили по три шайбы, но у Марченко на одну передачу больше (три ассиста). Пять результативных передач записал на свой счет защитник казанского «Ирбиса» Данил Журавлев.

    Россия показывала не самую стабильную игру, но для юниорского чемпионата мира это нормально. При этом у нашей команды четвертая атака и четвертая оборона на турнире, но уже традиционно есть проблемы со спецбригадами. В меньшинстве хуже России с ее 69,57% надежности играет только Беларусь, а в большинстве мы уступаем Словакии, США, Финляндии и Швеции, реализуя 20,83% попыток.

    США

    На групповом этапе США проиграли два ключевых матча – Канаде (4:6) и Швеции (1:3), заняв лишь третье место в группе. В двух других матчах были обыграны Швейцария (8:5) и Беларусь (8:0).

    Ближайшие события

    Все без исключения игроки команды представляют национальную команду развития США – базовый клуб для игроков до 18 лет. Главная звезда – нападающий Джек Хьюз, который сейчас является вторым бомбардиром турнира, набрав 9 (3+6) очков в четырех матчах. Также очень опасен нападающий Оливер Вальстрем, забросивший пять шайб. Из защитников нужно выделить Камерона Йорка, который отдал шесть результативных передач.

    США обладают хорошей атакующей линией, которая уступает лишь Канаде и Финляндии. Но при этом у американцев есть проблемы с игрой в обороне, вратари также не блещут стабильностью. Сильная сторона команды – спецбригады. По игре в большинстве США вторые после Словакии (35,29% реализации), а меньшинство у них вовсе сильнейшее на турнире – 94,44%.

    Прогноз

    2,48Победа России в матче

    Букмекеры считают фаворитом сборную США, однако два ключевых поединка группового раунда американцы проиграли. Именно те матчи, где соперники были равны им по классу. Учитывая, что Россия также входит в число фаворитов чемпионата, и играет на своем льду, попробуем поставить на победу России в матче с коэффициентом 2,48.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Забьет ли Роналду в Мюнхене?
  • 4,38
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы»
  • Разгром «Ромы» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Арены ЧМ-2018: Тестовая обкатка
  • Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018
    •
  • Топ-10 кандидатов на замену Венгеру
  • Кто возглавит «Арсенал»?
    •
  • Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах
  • Кто из тренеров АПЛ лучше всех сам играл в футбол?
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов