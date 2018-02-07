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    «Колорадо» — «Сан-Хосе». В ожидании не слишком результативного матча

    «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля

    НХЛ Колорадо Эвеланш Сан-Хосе Шаркс
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    Сергей Бобровский
    Сергей Бобровский
    USA Today
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля «Колорадо Эвеланш» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча – 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Сан-Хосе».

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» на выезде проиграл «Виннипегу» (0:3), потерпев свое четвертое поражение в пяти последних матчах. Сейчас «Эвеланш» на один матч вернуться на родную арену, а затем снова проведут три матча на выезде.

    Все прогнозы на НХЛ

    На данный момент «Колорадо» занимает 9-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф и «Миннесоты» всего на одно очко. Но при этом те же 60 очков что и у «Колорадо» имеют еще две команды – «Анахайм» и «Калгари». В списке травмированных защитник Марк Барберио, нападающие Свен Андригетто и Натан Маккинон. Маккинон – критическая потеря для «Эвеланш».

    В игре с «Миннесотой» впервые с 29 декабря вернулся на лед российский вратарь Семен Варламов, отразив 29 бросков из 31. Что касается командной статистики, «Колорадо» неплохо атакует, забрасывая в среднем 3,20 шайбы за матч – это 6-й результат в НХЛ, а также хорошо играет в меньшинстве – 83,5% надежности и 3-е место в Лиге. Слабая сторона – игра в обороне. «Эвеланш» пропускают в среднем 2,90 шайбы за матч – это 18-е место в Лиге.

    «Сан-Хосе»

    В прошлом матче «Сан-Хосе» обыграл на выезде «Каролину» (3:1), одержав свою вторую подряд победу после четырех поражений кряду.

    Ближайшие события

    «Сан-Хосе» сохраняет второе место в Тихоокеанском дивизионе, опережая «Лос-Анджелес» на три очка, но при этом отставая от «Вегаса» уже на 10 баллов. В списке травмированных только один, но важный игрок – нападающий Джо Торнтон.

    «Сан-Хосе» показывает хорошую игру в обороне и в спецбригадах. «Шаркс» пропускают в среднем 2,67 шайбы за матч – это 9-й результат в НХЛ. Нейтрализуют 84,3% большинства соперника – 2-е место в НХЛ, и реализуют 23,7% своего большинства. Слабая сторона – игра в атаке – всего 2,87 шайбы за матч и 17-е место в НХЛ.

    Прогноз

    1,93ТМ 5,5

    Прошлый матч команды также играли на льду «Колорадо». Победу праздновали хозяева со счетом 5:3. Но сейчас вероятность результативного поединка невелика, учитывая защитную игру «Сан-Хосе» и травму Натана Маккиннона у «Колорадо». Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,93.

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