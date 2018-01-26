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    «Питтсбург» — «Миннесота». В ожидании не слишком результативной игры

    «Питтсбург» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Миннесота Уайлд
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 26 января «Питтсбург Пингвинз» примет «Миннесоту Уайлд». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Миннесота».

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» дома одолел «Каролину» (3:1), одержав свою вторую победу в трех последних играх. Всего в последних восьми поединках «Пингвинз» одержали шесть побед, что говорит о выходе команды из кризиса старта сезона.

    Все прогнозы на НХЛ

    На данный момент «Питтсбург» идет на 8-м месте Восточной конференции, постоянно балансируя на грани вылета из зоны плей-офф. Но если подопечные Майка Салливана сохранят нынешний ритм, совсем скоро смогут запрыгнуть и на второе место в Столичном дивизионе.

    Российский форвард Евгений Малкин не может набрать очки два матча подряд. В списке травмированных только нападающий Картер Роуни, а основной вратарь команды Мэтт Мюррей лишь недавно вернулся в расположение команды после отлучки домой. Что касается командной статистики, «Питтсбург» сильнейшая команда НХЛ по реализации большинства – 26,3%. Слабой стороной команды была оборона, но в последних трех матчах «Пингвинз» пропустили лишь четыре шайбы.

    «Миннесота»

    В прошлом поединке «Миннесота» дома обыграла «Оттаву» (3:1), выиграв второй матч подряд и четвертый из последних пяти матчей. Серия матчей с набранными очками у «Дикарей» еще больше – шесть поединков.

    Ближайшие события

    Сейчас «Уайлд» идут на девятом месте в Западной конференции и от зоны плей-офф их отделяют лишь дополнительные показатели – у «Колорадо», идущего 8-м, те же 57 очков в активе. В списке травмированных только швейцарский нападающий Нино Нидеррайтер.

    Что касается командной статистики, то по большинству показателей «Миннесота» идет в серединке и ничем особым не выделяется, кроме, разве что, игры в меньшинстве – 83,2% надежности и 7-й результат в Лиге.

    Прогноз

    1,85ТМ 5,5

    Первый матч команд завершился минимальной победой «Миннесоты» (2:1), но сейчас фаворитом считается «Питтсбург». Мы же советуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,85, учитывая не слишком результативную игру команд в последнее время.

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