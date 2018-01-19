«Тампа-Бэй» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 января

«Тампа-Бэй»

К матчу с лидером Западной конференции «Тампа-Бэй» подходит не в самом лучшем настроении, крупно проиграв дома «Калгари» (1:5). В целом в последних пяти поединках «Лайтнинг» проиграли трижды, что говорит об определенном кризисе к команде.

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Пока что лидерству «Тампы-Бэй» в НХЛ и Восточной конференции ничего не угрожает, но в случае поражения от «Вегаса» в основное время, разрыв между командами сократится всего до двух очков, а это уже серьезно. Кроме того, у «Тампы» проблемы в обороне из-за травмы ведущего защитника Виктора Хэдмана. Рискует не сыграть против «Найтс» еще один защитник – Даниэль Жирарди.

«Тампа» — одна из сильнейших команд НХЛ по всем статистическим показателям. Но главное, что «Лайтнинг» самая атакующая команда Лиги – в среднем 3,61 заброшенная шайба за матч. Кроме того, одна из лучших оборон (хотя без Хэдмана можно поспорить), сильнейший вратарь Андрей Василевский. Единственная проблема – игра в меньшинстве и на точке вбрасывания. По этим показателям «Тампа-Бэй» плетется в конце рейтинга клубов.

«Вегас»

В прошлом поединке «Вегас» на выезде минимально проиграл «Нэшвиллу» (0:1), потерпев свое второе поражение подряд. Также как и «Тампа», «Вегас» проиграл три из последних пяти матчей после длительной серии побед.

«Вегас» тоже лидирует в своей конференции и занимает общее второе место в Лиге после «Тампы», но еще одна-две неудачи и в конференции их может подвинуть «Виннипег», а в лиге еще и «Вашингтон». На травмах в команде находятся защитники Джон Меррилл, Лука Сбиса, а также нападающий Коди Икин.

«Вегас» одна из наиболее результативных команд НХЛ. «Найтс» забрасывают в среднем 3,33 шайбы за матч – это 3-й результат в Лиге. В топ-10 команд «Вегас» входит по надежности обороны, пропуская в среднем 2,67 шайбы за матч. Хуже всего подопечные Жерара Галлана выглядят в большинстве – лишь 17% реализации и 24-е место в Лиге.

Прогноз

1,97Победа «Тампы-Бэй» в основное время

В первом матче сезона «Вегас» сумел вырвать победу у «Тампы», забросив за секунду до конца основного времени матча (4:3). Но сейчас у «Вегаса» спад, плюс травмы получили нескольких важных исполнителей. У себя дома «Лайтнинг» будут более заряжены на результат. Тем более после поражения от «Калгари». Советуем присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 1,97.

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