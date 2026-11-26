В матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций болгарский ЦСКА будет принимать турецкий «Трабзонспор». Игра пройдет в Софии 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
ЦСКА
Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций ЦСКА занимает 28-е место, набрав одно очко.
Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций ЦСКА на своём поле проиграл «Монако» (1:2). Затем армейцы сыграли вничью с «Норшелланном» (2:2).
В рамках третьего тура клуб из Софии проиграл греческому «Панатинаикосу» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: ЦСКА в последних матчах одержал две победы, две встречи сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.
«Трабзонспор»
Турнирное положение: после трёх туров «Трабзонспор» занимает 12-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав 6 очков.
Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций турецкий клуб выиграл в гостях у финского КуПСа (4:2). Затем «Трабзонспор» переиграл шотландский «Хартс» (2:0).
В третьем туре Лиги конференций «Трабзонспор» в родных стенах с минимальным счётом уступил немецкому «Фрайбургу» (0:1).
Не сыграют: Батагов, Симсир, Йокушлу.
Состояние команды: в последних матчах «Трабзонспор» одержал три победы и потерпел два поражения, забив в ворота соперников 5 голов и пропустив 4 мяча.
Статистика для ставок
- «Трабзонспор» занимает 12-е место в Лиге конференций
- ЦСКА занимает 28-е место в Лиге конференций
- «Трабзонспор» и ЦСКА ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Трабзонспора» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 4.00. На победу ЦСКА — 4.40.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.85.
Прогноз: «Трабзонспор» набрал неплохой ход, одержав две победы в общем этапе Лиги конференций. Клубу из Болгарии будет непросто в предстоящем поединке против турецкого коллектива.
Ставка: Фора «Трабзонспора» (-1) с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Не исключаем, что турки смогут забить в ворота армейцев не один мяч.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.