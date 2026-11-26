«Трабзонспор» увезёт три очка из Софии?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.25

В матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций болгарский ЦСКА будет принимать турецкий «Трабзонспор». Игра пройдет в Софии 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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ЦСКА

Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций ЦСКА занимает 28-е место, набрав одно очко.

Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций ЦСКА на своём поле проиграл «Монако» (1:2). Затем армейцы сыграли вничью с «Норшелланном» (2:2).

В рамках третьего тура клуб из Софии проиграл греческому «Панатинаикосу» (1:2).

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: ЦСКА в последних матчах одержал две победы, две встречи сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: после трёх туров «Трабзонспор» занимает 12-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав 6 очков.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций турецкий клуб выиграл в гостях у финского КуПСа (4:2). Затем «Трабзонспор» переиграл шотландский «Хартс» (2:0).

В третьем туре Лиги конференций «Трабзонспор» в родных стенах с минимальным счётом уступил немецкому «Фрайбургу» (0:1).

Не сыграют: Батагов, Симсир, Йокушлу.

Состояние команды: в последних матчах «Трабзонспор» одержал три победы и потерпел два поражения, забив в ворота соперников 5 голов и пропустив 4 мяча.

На что ставят в матче ЦСКА — Трабзонспор Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Трабзонспор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Трабзонспор» занимает 12-е место в Лиге конференций

ЦСКА занимает 28-е место в Лиге конференций

«Трабзонспор» и ЦСКА ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Трабзонспора» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 4.00. На победу ЦСКА — 4.40.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.85.

Прогноз: «Трабзонспор» набрал неплохой ход, одержав две победы в общем этапе Лиги конференций. Клубу из Болгарии будет непросто в предстоящем поединке против турецкого коллектива.

2.25 Фора «Трабзонспора» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч ЦСКА — «Трабзонспор» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Трабзонспора» (-1) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Не исключаем, что турки смогут забить в ворота армейцев не один мяч.

1.90 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч ЦСКА — «Трабзонспор» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.