прогноз на матч 11-го тура Лиги 1, ставка за 1.88

21 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Тулуза». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Ланс»

Турнирное положение: «кроваво-золотые» занимают в Лиге 1 11-е место, в активе «Ланса» 13 очков после 10 сыгранных матчей: 4 победы, 1 ничья и 5 поражений.

Последние матчи: в рамках минувшего тура чемпионата Франции «Ланс» проиграл «Марселю» (1:2). В последних матчах внутреннего первенства команда потерпела четыре поражения и одержала одну победу.

Не сыграют: в предстоящей игре своей команде не помогут Одсонн Эдуард, Майк Навроцки.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Ланс» переживает серьёзный спад и находится не в лучшей игровой форме. Команда потерпела четыре поражения в пяти последних матчах. Такие результаты негативно сказываются на уверенности футболистов. Особую тревогу вызывает нестабильность игры и трудности с достижением положительного результата.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» в десяти матчах Лиги 1 набрала 13 очков и расположилась на 12-й строчке чемпионата Франции.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Тулуза» дома переиграла «Страсбург» (3:1). По голу забили Томас Йоргенсен, Сантьяго Идальго и Марк Маккензи. В последних пяти матчах «Тулуза» одержала две победы, сыграла две встречи вничью и в одном поединке потерпела поражение.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Тулуза» демонстрирует достаточно стабильные результаты, хотя без спадов не обходится. Подопечные Йенса Аску показывают неплохую игру в атаке и регулярно создают опасные моменты. При этом оборона не всегда действует надёжно, что мешает добиваться положительного результата. В предстоящем матче «Тулуза» постарается продолжить борьбу за очки и улучшить свои позиции в Лиге 1.

На что ставят в матче Ланс — Тулуза Букмекерские коэффициенты на матч Ланс — Тулуза: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ланс» занимает 11-е место в чемпионате Франции

«Тулуза» занимает 12-е место в чемпионате Франции

В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ланса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Тулузы» — 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

Прогноз: «Ланс» переживает непростой период и потерпел четыре поражения в пяти последних матчах. «Тулуза», напротив, выглядит стабильнее и проиграла лишь один раз за семь предыдущих встреч в чемпионате. Несмотря на преимущество домашнего поля, хозяева не выглядят явными фаворитами.

1.88 «Тулуза» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Ланс» — «Тулуза» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Тулуза» не проиграет с коэффициентом 1.88.

Прогноз: Обе команды не отличаются надёжной игрой в обороне, поэтому встреча может получиться результативной. «Ланс» регулярно допускает ошибки у своих ворот, а «Тулуза» способна воспользоваться свободными зонами. При этом гости забили три мяча в последнем туре против «Страсбура».

2.00 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ланс» — «Тулуза» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.