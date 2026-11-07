8 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Аталанта». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Монца»
Турнирное положение: «Монца» находится в подвале таблицы Серии А, расположившись на 10-м месте, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 7 поражений.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Монца» на выезде проиграла «Болонье» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Монца» одержала победу в матче против «Кальяри» (4:0), а также проиграла «Наполи» (1:4), «Торино» (2:3) и «Лацио» (1:3).
«Аталанта»
Турнирное положение: в итальянской Серии А «Аталанта» занимает 13-е место, набрав 11 очков в 10 сыгранных матчах.
Последние матчи: в 10-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на своём поле проиграла «Парме» (0:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «королева провинциалов» не может выиграть на протяжении шести матчей подряд, сыграв вничью в трёх играх и потерпев три поражения. «Аталанта» забила 9 голов и пропустила 15 мячей.
Статистика для ставок
- «Аталанта» занимает 13-е место в чемпионате Италии
- «Монца» занимает 10-е место в чемпионате Италии
- «Аталанта» одержала над «Монцой» 7 побед подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Аталанты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.07. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Монцы» — 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.
Прогноз: Шесть матчей подряд «Аталанта» не может одержать победу, однако у «королевы провинциалов» есть прекрасная возможность прервать чёрную полосу игр, так как «Аталанта» давно не теряла очки в матчах против «Монцы».
Ставка: Победа «Аталанты» с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.