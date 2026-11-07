прогноз на матч 11-го тура Серии А, ставка за 2.07

8 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Аталанта». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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«Монца»

Турнирное положение: «Монца» находится в подвале таблицы Серии А, расположившись на 10-м месте, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 7 поражений.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Монца» на выезде проиграла «Болонье» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в последних пяти матчах «Монца» одержала победу в матче против «Кальяри» (4:0), а также проиграла «Наполи» (1:4), «Торино» (2:3) и «Лацио» (1:3).

«Аталанта»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Аталанта» занимает 13-е место, набрав 11 очков в 10 сыгранных матчах.

Последние матчи: в 10-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на своём поле проиграла «Парме» (0:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «королева провинциалов» не может выиграть на протяжении шести матчей подряд, сыграв вничью в трёх играх и потерпев три поражения. «Аталанта» забила 9 голов и пропустила 15 мячей.

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Статистика для ставок

«Аталанта» занимает 13-е место в чемпионате Италии

«Монца» занимает 10-е место в чемпионате Италии

«Аталанта» одержала над «Монцой» 7 побед подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Аталанты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.07. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Монцы» — 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.

Прогноз: Шесть матчей подряд «Аталанта» не может одержать победу, однако у «королевы провинциалов» есть прекрасная возможность прервать чёрную полосу игр, так как «Аталанта» давно не теряла очки в матчах против «Монцы».

2.07 Победа «Аталанты» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Монца» — «Аталанта» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Победа «Аталанты» с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Монца» — «Аталанта» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.