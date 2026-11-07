8 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Леванте». Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» занимает 11-е место в испанской Ла Лиге, набрав 12 очков после 11 сыгранных матчей.
Последние матчи: «Сельта» в 11-м туре чемпионата Испании проиграл на выезде «Райо Вальекано» (0:3).
Не сыграют: игру против «Леванте» из-за мышечной травмы не сыграет Борха Иглесиас.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в последних пяти матчах команда одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и двух поединках потерпела поражения.
«Леванте»
Турнирное положение: в чемпионате Испании «Леванте» занимает 18-е место, набрав 10 баллов.
Последние матчи: в рамках 11-го тура Ла Лиги «Леванте» проиграл дома мадридскому «Атлетико» (0:2)
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах испанской Примеры «Леванте» одержал одну победу, две встречи сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражения, при этом забив восемь мячей и пропустив девять.
Статистика для ставок
- «Сельта» занимает 11-е место в чемпионате Испании
- «Леванте» занимает 18-е место в чемпионате Испании
- В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сельты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Леванте» — 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: «Леванте» и «Сельта» в среднем за матч забивают по одному мячу, ожидаем, что участники нашего матча смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: «Леванте» не может выйти из игрового кризиса, команда находится в зоне вылета. «Сельта» может воспользоваться шансом, чтобы добиться успеха.
Ставка: Победа «Сельты» с коэффициентом 1.85.