прогноз на матч 12-го тура Ла Лиги, ставка за 1.80

8 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Леванте». Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» занимает 11-е место в испанской Ла Лиге, набрав 12 очков после 11 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Сельта» в 11-м туре чемпионата Испании проиграл на выезде «Райо Вальекано» (0:3).

Не сыграют: игру против «Леванте» из-за мышечной травмы не сыграет Борха Иглесиас.

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Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в последних пяти матчах команда одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и двух поединках потерпела поражения.

«Леванте»

Турнирное положение: в чемпионате Испании «Леванте» занимает 18-е место, набрав 10 баллов.

Последние матчи: в рамках 11-го тура Ла Лиги «Леванте» проиграл дома мадридскому «Атлетико» (0:2)

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах испанской Примеры «Леванте» одержал одну победу, две встречи сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражения, при этом забив восемь мячей и пропустив девять.

На что ставят в матче Сельта — Леванте Букмекерские коэффициенты на матч Сельта — Леванте: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сельта» занимает 11-е место в чемпионате Испании

«Леванте» занимает 18-е место в чемпионате Испании

В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сельты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Леванте» — 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Леванте» и «Сельта» в среднем за матч забивают по одному мячу, ожидаем, что участники нашего матча смогут поразить ворота друг друга.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Сельта» — «Леванте» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: «Леванте» не может выйти из игрового кризиса, команда находится в зоне вылета. «Сельта» может воспользоваться шансом, чтобы добиться успеха.

1.85 Победа «Сельты» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Сельта» — «Леванте» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа «Сельты» с коэффициентом 1.85.