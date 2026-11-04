прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.35

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций датский «Мидтьюлланн» будет принимать «Аякс» из Нидерландов. Игра пройдет в Хернинге 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» в общем этапе Лиги конференций занимает 25-е место, набрав всего одно очко после двух сыгранных туров.

Последние матчи: «Мидтьюлланн» в первом туре общего этапа Лиги конференций сыграл вничью с «Эгнатией» (1:1), а во втором проиграл «Синт-Трёйдену» (0:1).

В 13-м туре датской Суперлиги «Мидтьюлланн» одержал победу над «Норшелланном» (3:2). Таким образом «Мидтьюлланн» набрал 31 очко и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, опережая «Копенгаген» на 5 пунктов.

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Не сыграют: Эрлич, Йенсен, Брумадо Жуниор.

Состояние команды: «Мидтьюлланн» в последних матчах одержал четыре победы и потерпел одно поражение, забив 10 голов и пропустив 7 мячей.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» занимает 13-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав три балла.

Последние матчи: в стартовом туре общего этапа Лиги конференций «Аякс» потерпел неожиданное поражение в гостях от хорватского «Хайдука» (1:2). Затем клуб из Амстердама нанёс поражение итальянской «Аталанте» (2:0).

В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» переиграл АЗ (1:0). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 5-е место, набрав 20 очков.

Не сыграют: Дэйли Блинд, Каспер Дольберг.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Аякс» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

На что ставят в матче Мидтьюлланн — Аякс Букмекерские коэффициенты на матч Мидтьюлланн — Аякс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Аякс» занимает 13-е место в Лиге конференций

«Мидтьюлланн» занимает 25-е место в Лиге конференций

В Лиге чемпионов 2020 «Аякс» нанёс два поражения «Мидтьюлланну» (3:1, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Аякса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.75. На победу «Мидтьюлланна» — 2.80.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.00.

Прогноз: Оба клуба находятся на ходу, а амстердамцы и вовсе не проигрывают вот уже 4 матча подряд. Можно рискнуть в пользу успешной игры команды из Нидерландов.

2.35 Победа «Аякса» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Мидтьюлланн» — «Аякс» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Аякса» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Мидтьюлланн» — «Аякс» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.20.