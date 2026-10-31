1 ноября в 16-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Уфа». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.43.
«Ротор»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.
При этом «Ротор» уже на 9 очков отстает от зоны стыков. Команда отличилась 23 забитыми мячами при 18 пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно успешно, не уступив «Торпедо» — 1:1.
До того «Ротор» был бит «Сочи» — 0:1, а вот поединок с «Волгой» завершился паритетом — 2:2. Команда не побеждает в трех поединках подряд.
Состояние команды: «Ротор» не собирается сдавать в борьбе за стыки, вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.
При этом «Ротор» в родных стенах добыл всего три победы в семи поединках. Вот только отсутствие ярко выраженного бомбардира не позволяет команде претендовать на нечто большее, чем просто пребывание в середняках лучшей лиги мира. Дмитрию Парфёнову нужно что-то менять в игровом механизме.
Команде заметно недостает пресловутой монолитности. Но ведь никто не поймет, если волгоградцы при их бюджете окопаются в середняках.
«Уфа»
Турнирное положение: «Уфа» достаточно ершиста. Команда на текущий момент находится на 9-м месте турнирной таблицы.
При этом «Уфа» постарается не докатиться до борьбы за выживание. А вот забить удалось 18 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от блестящих нижегородцев — 0:1.
До того «Уфа» уверенно переиграла тульский «Арсенал» — 2:0, а вот чуть раньше уступила «Сочи» — 0:1. Уфимцы уступили в трех последних выездных поединках.
Состояние команды: «Уфа» в кадровом аспекте выглядит скромненько, к тому же является сугубо домашней командой.
При этом «Уфа» в шести выездных поединках текущего первенства добыла всего одну победу. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч. Уфимцы уже несколько перебрали очков, однако сумеют ли тягаться с разъяренными волгоградцами?!
Наверняка команда будет действовать чисто от печки. Уфимцам за счастье будет уехать домой с очками, но на чужом поле они обыграли лишь посредственный «Нефтехимик».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в 4.30.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.21, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.68.
Прогноз: Волгоградцы мотивированы не выпасть из борьбы за стыки, да и уфимцы на выезде выступают неудачно.
Ставка: Победа «Ротора» в 1-м тайме за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Уфа» в шести последних выездных поединках добыла всего одну победу
- «Ротор» дома в среднем забивает 2 мяча за матч
- Уфимцы в среднем забивают больше одного мяча за матч
- Волгоградцы не выигрывали в двух последних домашних матчах
- «Уфа» уступила в трех последних гостевых поединках