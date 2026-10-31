1 ноября в 16-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Уфа». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.43.

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«Ротор»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.

При этом «Ротор» уже на 9 очков отстает от зоны стыков. Команда отличилась 23 забитыми мячами при 18 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно успешно, не уступив «Торпедо» — 1:1.

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До того «Ротор» был бит «Сочи» — 0:1, а вот поединок с «Волгой» завершился паритетом — 2:2. Команда не побеждает в трех поединках подряд.

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Состояние команды: «Ротор» не собирается сдавать в борьбе за стыки, вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

При этом «Ротор» в родных стенах добыл всего три победы в семи поединках. Вот только отсутствие ярко выраженного бомбардира не позволяет команде претендовать на нечто большее, чем просто пребывание в середняках лучшей лиги мира. Дмитрию Парфёнову нужно что-то менять в игровом механизме.

Команде заметно недостает пресловутой монолитности. Но ведь никто не поймет, если волгоградцы при их бюджете окопаются в середняках.

«Уфа»

Турнирное положение: «Уфа» достаточно ершиста. Команда на текущий момент находится на 9-м месте турнирной таблицы.

При этом «Уфа» постарается не докатиться до борьбы за выживание. А вот забить удалось 18 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от блестящих нижегородцев — 0:1.

До того «Уфа» уверенно переиграла тульский «Арсенал» — 2:0, а вот чуть раньше уступила «Сочи» — 0:1. Уфимцы уступили в трех последних выездных поединках.

Состояние команды: «Уфа» в кадровом аспекте выглядит скромненько, к тому же является сугубо домашней командой.

При этом «Уфа» в шести выездных поединках текущего первенства добыла всего одну победу. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч. Уфимцы уже несколько перебрали очков, однако сумеют ли тягаться с разъяренными волгоградцами?!

Наверняка команда будет действовать чисто от печки. Уфимцам за счастье будет уехать домой с очками, но на чужом поле они обыграли лишь посредственный «Нефтехимик».

На что ставят в матче Ротор — Уфа Букмекерские коэффициенты на матч Ротор — Уфа: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в 4.30.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.21, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.68.

Прогноз: Волгоградцы мотивированы не выпасть из борьбы за стыки, да и уфимцы на выезде выступают неудачно.

2.43 Победа «Ротора» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Ротор» — «Уфа» принесёт прибыль 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Победа «Ротора» в 1-м тайме за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.21 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Ротор» — «Уфа» принесёт прибыль 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.

Пять причин, почему ставка зайдёт