31 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Брентфорд»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Брентфорд» лишь два очка отстает от зоны еврокубков. Команда забила 14 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив в Кубке лиги «Сандерленду» — 2:3.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Брентфорд» не смог обыграть «Халл Сити» — 1:1, а вот чуть раньше уступил «Ливерпулю» — 1:2. «Пчёлы» уступили один раз в четырех домашних матчах в рамках АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Брентфорд» не столь стабилен, к тому же победил всего лишь дважды в рамках текущего чемпионата.

При этом «Брентфорд» в двух последних очных поединках уступил «лесникам». Причем в двух последних домашних очных встречах команда не сумела поразить ворота «Ноттингем Фореста». К тому же Игор Тиаго пока отличился всего одним забитым мячом в текущем чемпионате.

И уж точно «пчёлы» постараются подтянуться к заветной шестерке. Вот только команде пока не удается решить пресловутые проблемы с реализацией.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» борется за выживание в элите. Команда на текущий момент находится на 18-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» всего на один пункт отстает от спасительной 17-й позиции. Команда забила шесть мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала паритет со скромным «Ипсвичем» — 1:1.

До того «Ноттингем Форест» был бит «Арсеналом» — 0:1, а вот чуть раньше потерпел поражение еще и от «Кристал Пэласа» — 1:3. «Лесники» не могут победить в четырех матчах кряду.

Состояние команды: «Ноттингем Форест» намерен как можно скорее выбраться из зоны вылета, вот только реализация хромает на обе ноги.

При этом «Ноттингем Форест» имеет относительно крепкий по именам состав, вот только уступил в четырех матчах из восьми. «Лесники» все никак не найдут свою игру, да и Лиам Делап пока отличился всего одним забитым мячом в чемпионате. А вот на выезде команда не побеждает в двух матчах кряду.

Разумеется, «лесники» не намерены лишь отсиживаться в тылах. Тем более в прошлом чемпионате команда взяла максимум очков в матчах с «пчёлами».

На что ставят в матче Брентфорд — Ноттингем Форест Букмекерские коэффициенты на матч Брентфорд — Ноттингем Форест: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.00. Ничья — в 3.50, выигрыш «Ноттингем Фореста» — в 3.60.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.10.

Прогноз: Обе команды имеют проблемы с реализацией, да и обороняются относительно качественно.

2.10 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Брентфорд» — «Ноттингем Форест» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.20 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Брентфорд» — «Ноттингем Форест» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе не забьют за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт