31 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Брентфорд»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Брентфорд» лишь два очка отстает от зоны еврокубков. Команда забила 14 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив в Кубке лиги «Сандерленду» — 2:3.
До того «Брентфорд» не смог обыграть «Халл Сити» — 1:1, а вот чуть раньше уступил «Ливерпулю» — 1:2. «Пчёлы» уступили один раз в четырех домашних матчах в рамках АПЛ.
Состояние команды: «Брентфорд» не столь стабилен, к тому же победил всего лишь дважды в рамках текущего чемпионата.
При этом «Брентфорд» в двух последних очных поединках уступил «лесникам». Причем в двух последних домашних очных встречах команда не сумела поразить ворота «Ноттингем Фореста». К тому же Игор Тиаго пока отличился всего одним забитым мячом в текущем чемпионате.
И уж точно «пчёлы» постараются подтянуться к заветной шестерке. Вот только команде пока не удается решить пресловутые проблемы с реализацией.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» борется за выживание в элите. Команда на текущий момент находится на 18-м месте турнирной таблицы.
При этом «Ноттингем Форест» всего на один пункт отстает от спасительной 17-й позиции. Команда забила шесть мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала паритет со скромным «Ипсвичем» — 1:1.
До того «Ноттингем Форест» был бит «Арсеналом» — 0:1, а вот чуть раньше потерпел поражение еще и от «Кристал Пэласа» — 1:3. «Лесники» не могут победить в четырех матчах кряду.
Состояние команды: «Ноттингем Форест» намерен как можно скорее выбраться из зоны вылета, вот только реализация хромает на обе ноги.
При этом «Ноттингем Форест» имеет относительно крепкий по именам состав, вот только уступил в четырех матчах из восьми. «Лесники» все никак не найдут свою игру, да и Лиам Делап пока отличился всего одним забитым мячом в чемпионате. А вот на выезде команда не побеждает в двух матчах кряду.
Разумеется, «лесники» не намерены лишь отсиживаться в тылах. Тем более в прошлом чемпионате команда взяла максимум очков в матчах с «пчёлами».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.00. Ничья — в 3.50, выигрыш «Ноттингем Фореста» — в 3.60.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.10.
Прогноз: Обе команды имеют проблемы с реализацией, да и обороняются относительно качественно.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Ноттингем Форест» в среднем забивает меньше одного мяча за матч
- «Лесники» одолели «пчёл» в двух последних очных поединках
- Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч
- «Лесники» не побеждали в четырех последних поединках
- «Пчёлы» не забивали в ворота «лесников» в двух последних домашних очных поединках