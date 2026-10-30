прогноз на матч девятого тура АПЛ, ставка за 3.47

31 октября в девятом туре АПЛ встретятся «Борнмут» и «Лидс». Начало встречи — в 18:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.12.

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«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» в таблице АПЛ находится на 13-й строчке с девятью очками.

У «Борнмута» две победы, три ничьи и три поражения. Разница мячей составляет 12:13.

Последние матчи: «Борнмут» одержал четыре победы в пяти последних матчах, потерпев лишь одно поражение. Команда уверенно обыграла «Манчестер Юнайтед» и «Милан» с одинаковым счётом 3:0, а также одолела «Сандерленд» (2:0) и «Штурм» (3:0). Единственная неудача пришлась на встречу с «Челси», в которой «вишни» уступили со счётом 1:5. За этот отрезок команда забила 12 мячей и пропустила пять.

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Состояние команды: «Борнмут» демонстрирует высокую эффективность в атаке, а три победы подряд без пропущенных голов подчёркивают надёжность обороны.

Команда находится в хорошей форме и способна создавать серьёзные проблемы соперникам благодаря результативной игре и организованным действиям в защите.

«Лидс»

Турнирное положение: В таблице чемпионата Англии «Лидс» располагается на седьмой позиции. В активе клуба 11 баллов.

«Лидс» одержал две победы, пять раз сыграл вничью и один раз уступил. Команда забила девять мячей, пропустив шесть.

Последние матчи: «Лидс» в пяти последних матчах одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Единственный успех был достигнут во встрече с «Ньюкаслом» — 4:1. Кроме того, команда поделила очки с «Кристал Пэлас» и «Сандерлендом», завершив оба матча со счётом 0:0, а также сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Единственное поражение на этом отрезке «Лидс» потерпел от «Арсенала» — 1:2. В пяти встречах команда забила шесть мячей и пропустила четыре.

Состояние команды: Оборона «Лидса» действует достаточно организованно, однако частые ничьи свидетельствуют о проблемах с реализацией моментов и достижением победного результата. На фоне результативного «Борнмута» гостям важно не только сдержать атакующий натиск соперника, но и эффективнее использовать собственные шансы.

На что ставят в матче Борнмут — Лидс Букмекерские коэффициенты на матч Борнмут — Лидс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.12. Ничья — в 3.41, выигрыш «Лидса» — в 3.38.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.87, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.93.

Прогноз: «Борнмут» одержал четыре победы подряд во всех турнирах. Скорее всего, команда снова завоюет три очка.

2.12 Победа «Борнмута» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Борнмут» — «Лидс» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: победа «Борнмута» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом матче арбитр назначит пенальти.

3.47 Будет ли назначен пенальти — Да Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.47 на матч «Борнмут» — «Лидс» позволит вывести на карту выигрыш 2470₽, общая выплата — 3470₽

Ставка: Будет ли назначен пенальти — Да за 3.47.

Пять причин, почему ставка зайдёт