31 октября в девятом туре АПЛ встретятся «Борнмут» и «Лидс». Начало встречи — в 18:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.12.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» в таблице АПЛ находится на 13-й строчке с девятью очками.
У «Борнмута» две победы, три ничьи и три поражения. Разница мячей составляет 12:13.
Последние матчи: «Борнмут» одержал четыре победы в пяти последних матчах, потерпев лишь одно поражение. Команда уверенно обыграла «Манчестер Юнайтед» и «Милан» с одинаковым счётом 3:0, а также одолела «Сандерленд» (2:0) и «Штурм» (3:0). Единственная неудача пришлась на встречу с «Челси», в которой «вишни» уступили со счётом 1:5. За этот отрезок команда забила 12 мячей и пропустила пять.
Состояние команды: «Борнмут» демонстрирует высокую эффективность в атаке, а три победы подряд без пропущенных голов подчёркивают надёжность обороны.
Команда находится в хорошей форме и способна создавать серьёзные проблемы соперникам благодаря результативной игре и организованным действиям в защите.
«Лидс»
Турнирное положение: В таблице чемпионата Англии «Лидс» располагается на седьмой позиции. В активе клуба 11 баллов.
«Лидс» одержал две победы, пять раз сыграл вничью и один раз уступил. Команда забила девять мячей, пропустив шесть.
Последние матчи: «Лидс» в пяти последних матчах одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.
Единственный успех был достигнут во встрече с «Ньюкаслом» — 4:1. Кроме того, команда поделила очки с «Кристал Пэлас» и «Сандерлендом», завершив оба матча со счётом 0:0, а также сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Единственное поражение на этом отрезке «Лидс» потерпел от «Арсенала» — 1:2. В пяти встречах команда забила шесть мячей и пропустила четыре.
Состояние команды: Оборона «Лидса» действует достаточно организованно, однако частые ничьи свидетельствуют о проблемах с реализацией моментов и достижением победного результата. На фоне результативного «Борнмута» гостям важно не только сдержать атакующий натиск соперника, но и эффективнее использовать собственные шансы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.12. Ничья — в 3.41, выигрыш «Лидса» — в 3.38.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.87, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.93.
Прогноз: «Борнмут» одержал четыре победы подряд во всех турнирах. Скорее всего, команда снова завоюет три очка.
Ставка: победа «Борнмута» за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом матче арбитр назначит пенальти.
Ставка: Будет ли назначен пенальти — Да за 3.47.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Борнмут» ранее выиграл четыре встречи кряду
- «Вишни» в трех последних матчах ни разу не пропустили
- «Лидс» не выигрывает в гостях с 25 августа
- Последняя очная встреча команд состоялась 22 апреля и закончилась вничью 2:2
- «Борнмут» не уступает на своем поле с 20 сентября