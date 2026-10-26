27 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Унион». Начало встречи — 22:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.71.
«Кёльн».
Турнирное положение: после 7 туров «Кёльн» идёт на 11‑м месте в таблице Бундеслиги с 8 очками.
Последние матчи: на своём поле «Кёльн» сыграл нулевую ничью с «Шальке».
«Козлы» играли лучше, имели несколько неплохих моментов, но пробить голкипера соперников так и не смогли.
Ранее было поражение в гостях от «Айнтрахта» (0:1) и победа на своём поле над «Боруссией» М со счётом 2:1.
Не сыграют: травмированы — Ахе (н), Далинга (н), Скири (п), ван дер Берг (з).
Состояние команды: подопечные Рене Вагнера играют в довольно прагматичный футбол, что не очень свойственно немецкому футболу.
Есть у «Кёльна» проблемы в атаке, чему свидетельство — всего 8 забитых мячей.
Одной из причин такой низкой результативности являются травмы нападающих.
«Унион»
Турнирное положение: сейчас «Унион» занимает лишь 17‑е место в зоне вылета таблицы Бундеслиги с 6 очками.
Последние матчи: в 7‑м туре «Унион» сыграл в гостях вничью со счётом 1:1 с «Аугсбургом». Уже на 19‑й минуте берлинцы остались в меньшинстве после удаления защитника Удоахая, а в начале 2‑го тайма численность составов сравнялась.
«Унион» пропустил первым, но отыгрался благодаря Хабереру.
До этого была ничья на своём поле с «Боруссией» Д (0:0) и победа над «Эльферсбергом» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Нсоки (з), Илич (н), Юранович (п).
Состояние команды: после эксперимента с тренером‑женщиной в прошлом сезоне «Унион» перед началом сезона возглавил Мауро Лустринелли, но ощутимого прогресса пока добиться не удалось. И сейчас «Унион» находится в зоне вылета и забил всего 6 мячей.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Унион» сыграл вничью дома (2:2), но уступил в гостях (0:1).
- В позапрошлом сезоне «Кёльн» был сильнее на своём поле (3:2), а на выезде случилось поражение (0:2).
- Годом ранее была победа «Кёльна» в гостях (1:0) и ничья дома (0:0).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кёльна» дают 1,78, а на «Унион» — 4,20. Ничью букмекеры оценивают в 4,0. Тотал меньше 2,5 идёт за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,69.
Прогноз: многое будет зависеть от составов на игру, но обе команды не отличаются хорошей игрой в атаке и довольно мало забивают. Поэтому можно попробовать «низ», тем более имеются потери в атакующей линии.
Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,71.
Прогноз: также можно заиграть вариант, что игра перейдёт в дополнительное время.
Дополнительная ставка: ничья в основное время за 4,0.