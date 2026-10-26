27 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Унион». Начало встречи — 22:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.71.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Кёльн».

Турнирное положение: после 7 туров «Кёльн» идёт на 11‑м месте в таблице Бундеслиги с 8 очками.

Последние матчи: на своём поле «Кёльн» сыграл нулевую ничью с «Шальке».

«Козлы» играли лучше, имели несколько неплохих моментов, но пробить голкипера соперников так и не смогли.

Ранее было поражение в гостях от «Айнтрахта» (0:1) и победа на своём поле над «Боруссией» М со счётом 2:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Ахе (н), Далинга (н), Скири (п), ван дер Берг (з).

Состояние команды: подопечные Рене Вагнера играют в довольно прагматичный футбол, что не очень свойственно немецкому футболу.

Есть у «Кёльна» проблемы в атаке, чему свидетельство — всего 8 забитых мячей.

Одной из причин такой низкой результативности являются травмы нападающих.

«Унион»

Турнирное положение: сейчас «Унион» занимает лишь 17‑е место в зоне вылета таблицы Бундеслиги с 6 очками.

Последние матчи: в 7‑м туре «Унион» сыграл в гостях вничью со счётом 1:1 с «Аугсбургом». Уже на 19‑й минуте берлинцы остались в меньшинстве после удаления защитника Удоахая, а в начале 2‑го тайма численность составов сравнялась.

«Унион» пропустил первым, но отыгрался благодаря Хабереру.

До этого была ничья на своём поле с «Боруссией» Д (0:0) и победа над «Эльферсбергом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Нсоки (з), Илич (н), Юранович (п).

Состояние команды: после эксперимента с тренером‑женщиной в прошлом сезоне «Унион» перед началом сезона возглавил Мауро Лустринелли, но ощутимого прогресса пока добиться не удалось. И сейчас «Унион» находится в зоне вылета и забил всего 6 мячей.

На что ставят в матче Кёльн — Унион Букмекерские коэффициенты на матч Кёльн — Унион: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Унион» сыграл вничью дома (2:2), но уступил в гостях (0:1).

В позапрошлом сезоне «Кёльн» был сильнее на своём поле (3:2), а на выезде случилось поражение (0:2).

Годом ранее была победа «Кёльна» в гостях (1:0) и ничья дома (0:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кёльна» дают 1,78, а на «Унион» — 4,20. Ничью букмекеры оценивают в 4,0. Тотал меньше 2,5 идёт за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,69.

Прогноз: многое будет зависеть от составов на игру, но обе команды не отличаются хорошей игрой в атаке и довольно мало забивают. Поэтому можно попробовать «низ», тем более имеются потери в атакующей линии.

1.71 Тотал меньше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч «Кёльн» — «Унион» принесёт чистый выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,71.

Прогноз: также можно заиграть вариант, что игра перейдёт в дополнительное время.

4.00 Ничья в основное время Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч «Кёльн» — «Унион» принесёт чистый выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Дополнительная ставка: ничья в основное время за 4,0.