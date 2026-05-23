24 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Челси». Начало встречи — в 18:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Сандерленд — Челси с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» сейчас идет на десятом месте, но по итогам сезона может потерять место в верхней части турнирной таблицы.

В активе «черных котов» 51 набранное очко. В 37 встречах команда одержала 13 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений при разнице мячей 40:47.

Последние матчи: В предыдущих пяти встречах АПЛ «Сандерленд» выиграл один раз. 17 мая клуб в гостях одолел «Эвертон» со счетом 3:1.

Однако болельщиков «черных котов» не может не радовать тот факт, что в текущем месяце команда еще не уступала.

Состояние команды: Французский специалист Режис Ле Бри проводит у руля «Сандерленда» впечатляющий сезон. Под его руководством «черные коты» не только сумели вернуться из Чемпионшипа в Премьер-лигу, но и закрепились в середине турнирной таблицы.

Для команды это уже считается серьезным успехом, однако благодаря высокой плотности результатов в чемпионате клуб все еще сохраняет реальные шансы побороться за еврокубковую путевку — отставание от нужной позиции составляет всего одно очко.

«Челси»

Турнирное положение: В таблице чемпионата Англии «Челси» располагается на девятой строчке, записав в актив 52 балла.

В 37 турах синие добились 14 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. Лондонцы забили 57 голов и пропустили 50 мячей.

Последние матчи: После многочисленных неудач «Челси» 19 мая все-таки прервал затяжную серию без побед в АПЛ, одолев в дерби «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

Ранее синие разочаровали своих болельщиков в финале Кубка Англии. 16 мая лондонцы упустили возможность завоевать трофей, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Состояние команды: В стане лондонцев ожидаются серьезные изменения. Уже известно, что со следующего сезона команду возглавит Хаби Алонсо.

Однако концовка нынешнего чемпионата складывается для синих крайне неудачно. Еще в феврале «Челси» находился в зоне Лиги чемпионов, но затем команда угодила в затяжной кризис и потерпела семь поражений за восемь туров. В результате лондонцы опустились ближе к середине таблицы, хотя восьмое место, позволяющее рассчитывать на участие в Лиге конференций, пока удерживают.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Челси» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.68, а выигрыш оппонента — в 3.41.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.05.

Прогноз: «Челси» очень хочет попасть в еврокубки. Гости наверняка постараются реализовать свой момент и максимально осторожно сыграют у своих ворот, чтобы не пропустить.

Прогноз: «Черные коты» традиционно создают трудности даже грандам. А «Челси» испытывает проблемы с реализацией моментов. Ожидать открытого футбола в предстоящей встрече вряд ли стоит.

