«Лион» сделает важный шаг к бронзовым медалям

прогноз на матч французской Лиги 1, ставка за 2.25

10 мая в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Тулуза — Лион с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Тулуза»

Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона и уже особо ни за что не борется.

В настоящий момент в активе «малышей» 41 очко и десятая строчка в турнирной таблице Лиги 1.

У коллектива из Тулузы одинаковая разница забитых и пропущенных мячей по итогам 32 матчей — 45:45.

Последние матчи: в прошлых турах «фиолетовые» обыграли «Страсбург» (2:1) и сыграли вничью с «Монако» (2:2).

До этого же тулузский коллектив завершил борьбу в Кубке Франции, крупно проиграв «Лансу» (1:4).

Не сыграют: травмированы Алекс, Магри и Мессали, дисквалифицирован — Зауэр.

Состояние команды: текущий сезон для «Тулузы» можно уже заканчивать. Подопечные Карлеса Мартинеса не смогут подняться в еврокубковую зону и точно не вылетят. «Тулуза» может спокойно проверять ближайший резерв и начинать готовиться к следующему сезону.

«Лион»

Турнирное положение: команда из Лиона борется за место в медалях и в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона.

Пока что лионцам это удается и они идут на третьей строчке в турнирной таблице с 60 очками в активе.

«Дети» смогли за 32 матча 52 раза поразить ворота соперника и 34 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах лионский коллектив победил «Ренн» (4:2), «Осер» (3:2), «ПСЖ» (2:1) и «Лорьян» (2:0).

До этого же команда из одноименного города сыграла вничью с «Анже» (0:0) и проиграла «Монако» (1:2).

Не сыграют: в лазарете только Тессманн.

Состояние команды: в настоящий момент «Лион» на два очка опережает четвертый «Лилль», поэтому терять очки подопечным Паулу Фонсеки нельзя. Выше «Лион» уже подняться не сможет, но и третье место команду вполне устроит.

Последние два матча текущего сезона станут решающими дли лионцев.

Статистика для ставок

«Тулуза» выиграла 1 из последних 6 матчей

«Лион» выиграл 4 последних матча

В последнем очном поединке команд «Тулуза» победила «Лион» со счетом со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.05, а победа «Тулузы» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.07.

Прогноз: «Лион» сильнее и ему нужна победа, поэтому он и победит.

Ставка: победа «Лиона» с форой-1 за 2.25.

Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.20.