10 мая в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Тулуза — Лион с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Тулуза»
Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона и уже особо ни за что не борется.
В настоящий момент в активе «малышей» 41 очко и десятая строчка в турнирной таблице Лиги 1.
У коллектива из Тулузы одинаковая разница забитых и пропущенных мячей по итогам 32 матчей — 45:45.
Последние матчи: в прошлых турах «фиолетовые» обыграли «Страсбург» (2:1) и сыграли вничью с «Монако» (2:2).
До этого же тулузский коллектив завершил борьбу в Кубке Франции, крупно проиграв «Лансу» (1:4).
Не сыграют: травмированы Алекс, Магри и Мессали, дисквалифицирован — Зауэр.
Состояние команды: текущий сезон для «Тулузы» можно уже заканчивать. Подопечные Карлеса Мартинеса не смогут подняться в еврокубковую зону и точно не вылетят. «Тулуза» может спокойно проверять ближайший резерв и начинать готовиться к следующему сезону.
«Лион»
Турнирное положение: команда из Лиона борется за место в медалях и в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона.
Пока что лионцам это удается и они идут на третьей строчке в турнирной таблице с 60 очками в активе.
«Дети» смогли за 32 матча 52 раза поразить ворота соперника и 34 раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах лионский коллектив победил «Ренн» (4:2), «Осер» (3:2), «ПСЖ» (2:1) и «Лорьян» (2:0).
До этого же команда из одноименного города сыграла вничью с «Анже» (0:0) и проиграла «Монако» (1:2).
Не сыграют: в лазарете только Тессманн.
Состояние команды: в настоящий момент «Лион» на два очка опережает четвертый «Лилль», поэтому терять очки подопечным Паулу Фонсеки нельзя. Выше «Лион» уже подняться не сможет, но и третье место команду вполне устроит.
Последние два матча текущего сезона станут решающими дли лионцев.
Статистика для ставок
- «Тулуза» выиграла 1 из последних 6 матчей
- «Лион» выиграл 4 последних матча
- В последнем очном поединке команд «Тулуза» победила «Лион» со счетом со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.05, а победа «Тулузы» — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.07.
Прогноз: «Лион» сильнее и ему нужна победа, поэтому он и победит.
Ставка: победа «Лиона» с форой-1 за 2.25.
Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 2.20.