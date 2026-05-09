10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Париж». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ренн — Париж с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Ренн»
Турнирное положение: «Бретонцы» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Ренн» на 2 очка отстает от топ-4. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бретонцы» уступили «Лиону» (2:4).
До того команда нанесла поражение «Нанту» (2:1). Да и поединок со «Страсбургом» завершился успехом (3:0).
В пяти своих последних матчах «Ренн» добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Бретонцы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда до последней коллизии победила 4 раза подряд.
Причем «Ренн» традиционно успешно противостоит «Парижу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.
«Париж»
Турнирное положение: «Тёмно-синие» сумели сохранить прописку в элите. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Париж» на 13 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тёмно-синие» разгромили «Брест» (4:0).
До того команда была бита «Лиллем» (0:1). Зато чуть ранее она нанесла поражение слабенькому «Мецу» (3:1).
При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Тёмно-синие» ныне выглядят довольно выгодно. Команда в четырех последних матчах трижды покидала поле со щитом.
При этом «Париж» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 19 очками в 16 матчах.
«Тёмно-синие» в последних матчах симпатично выглядели в атаке. Да и желание финишировать в десятке никуда не запропастилось.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ренн» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
Прогноз: «Ренн» борется за выход в Лигу чемпионов, тогда как парижане фактически лишены турнирной мотивации.
Ставка: Фора «Ренна» -1.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ренн» до последней коллизии победил 4 раза кряду
- «Тёмно-синие» еще ни разу не обыгрывали «Ренн»
- «Ренн» сражается за попадание в Лигу чемпионов
- «Париж» в гостях в среднем пропускает больше одного мяча за матч
- «Ренн» потенциально способен еще прибавить в плане реализации