прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.30

10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Париж». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ренн — Париж с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Ренн»

Турнирное положение: «Бретонцы» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Ренн» на 2 очка отстает от топ-4. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бретонцы» уступили «Лиону» (2:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Нанту» (2:1). Да и поединок со «Страсбургом» завершился успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах «Ренн» добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Бретонцы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда до последней коллизии победила 4 раза подряд.

Причем «Ренн» традиционно успешно противостоит «Парижу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Париж»

Турнирное положение: «Тёмно-синие» сумели сохранить прописку в элите. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Париж» на 13 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тёмно-синие» разгромили «Брест» (4:0).

До того команда была бита «Лиллем» (0:1). Зато чуть ранее она нанесла поражение слабенькому «Мецу» (3:1).

При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Тёмно-синие» ныне выглядят довольно выгодно. Команда в четырех последних матчах трижды покидала поле со щитом.

При этом «Париж» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 19 очками в 16 матчах.

«Тёмно-синие» в последних матчах симпатично выглядели в атаке. Да и желание финишировать в десятке никуда не запропастилось.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ренн» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Ренн» борется за выход в Лигу чемпионов, тогда как парижане фактически лишены турнирной мотивации.

2.30 Фора «Ренна» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Ренн» — «Париж» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Ренна» -1.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Ренн» — «Париж» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20

Пять причин, почему ставка зайдет