3 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Тулуза». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Страсбург — Тулуза с коэффициентом для ставки за 2.90.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Гонщики» еще не потеряли шансы на выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Страсбург» на 7 очков отстает от шестой позиции. Плюс у «гонщиков» имеется еще матч в запасе.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гонщики» уступили «Райо Вальекано» (0:1).
До того команда сумела переиграть «Лорьян» (3:2). А вот поединок с «Ниццей» завершился поражением (0:2).
В пяти своих последних матчах «Страсбург» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Гонщики» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Страсбург» традиционно удачно противостоит «Тулузе». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиолетовые» привычно окопались в середняках лиги. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Тулуза» побеждает в каждом третьем своем матче. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Фиолетовые» подписали мировую с «Монако» (2:2).
До того команда вчистую уступила «Лансу» (1:4). Плюс чуть ранее она была бита тем же «Лансом» (2:3).
При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Фиолетовые» нынче откровенно бледны. Команда не побеждает 5 матчей кряду.
При этом «Тулуза» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 17 очками в 15 матчах.
«Фиолетовые» уже больше 3 лет не побеждают в Страсбурге. Вот только турнирная мотивация на оставшиеся туры уже фактически отсутствует.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Тулуза» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Страсбург» выглядит мощнее соперника, к тому же достаточно симпатично выглядит в атаке.
Ставка: Победа «Страсбурга» за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Страсбург» в двух последних домашних матчах одолел «Тулузу»
- «Фиолетовые» не побеждали в 5 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Гонщики» еще сражаются за выход в еврокубки, тогда как «Тулуза» фактически утратила турнирную мотивацию
- «Тулуза» уступила в 3 своих последних гостевых поединках