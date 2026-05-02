3 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Тулуза». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Страсбург — Тулуза с коэффициентом для ставки за 2.90.

Роман Петренко — Футбольный эксперт LiveSport.Ru

«Страсбург»

Турнирное положение: «Гонщики» еще не потеряли шансы на выход в еврокубки.  Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбург» на 7 очков отстает от шестой позиции.  Плюс у «гонщиков» имеется еще матч в запасе.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Гонщики» уступили «Райо Вальекано» (0:1).

До того команда сумела переиграть «Лорьян» (3:2).  А вот поединок с «Ниццей» завершился поражением (0:2).

В пяти своих последних матчах «Страсбург» добыл 2 виктории.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Гонщики» нынче крайне нестабильны.  Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Страсбург» традиционно удачно противостоит «Тулузе».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» привычно окопались в середняках лиги.  Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Тулуза» побеждает в каждом третьем своем матче.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Фиолетовые» подписали мировую с «Монако» (2:2).

До того команда вчистую уступила «Лансу» (1:4).  Плюс чуть ранее она была бита тем же «Лансом» (2:3).

При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фиолетовые» нынче откровенно бледны.  Команда не побеждает 5 матчей кряду.

При этом «Тулуза» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот на выезде команда разжилась 17 очками в 15 матчах.

«Фиолетовые» уже больше 3 лет не побеждают в Страсбурге.  Вот только турнирная мотивация на оставшиеся туры уже фактически отсутствует.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Тулуза» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Страсбург» выглядит мощнее соперника, к тому же достаточно симпатично выглядит в атаке.

2.90 Победа «Страсбурга»
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

2.20 Обе не забьют
Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Страсбург» в двух последних домашних матчах одолел «Тулузу»
  • «Фиолетовые» не побеждали в 5 своих последних матчах
  • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
  • «Гонщики» еще сражаются за выход в еврокубки, тогда как «Тулуза» фактически утратила турнирную мотивацию
  • «Тулуза» уступила в 3 своих последних гостевых поединках