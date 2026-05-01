2 мая в 32-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Кёльн». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Унион — Кёльн с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Унион»

Турнирное положение: «Железные» борются за выживание. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железные» уступили «РБ Лейпцигу» (1:3).

До того команда Мари-Луизе Эты была бита «Вольфсбургом» (1:2). Да и поединок с «Хайденхаймом» завершился неудачей (1:3).

В пяти своих последних матчах «Унион» разжился лишь одной ничьей. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 13.

Состояние команды: «Железные» нынче находятся в кризисе. Команда уступила 3 раза кряду.

Причем «Унион» традиционно удачно противостоит «Кёльну». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Кёльн»

Турнирное положение: «Козлы» бодаются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Кёльн» на 5 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Козлы» уступили «Байеру» (1:2).

До того команда не сумела переиграть «Санкт-Паули» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вердеру» (3:1).

При этом «Кёльн» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Козлы» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Кёльн» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и на выезде команда добыла всего две победы в 15 поединках.

«Козлы» уже полгода не могут победить вне родных стен. Плюс в двух своих последних матчах команда разжилась всего одним набранным баллом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Унион» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Униону» пора побеждать, да и «козлы» крайне неудачно играют на выезде.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

