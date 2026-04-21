22 апреля в 30‑м туре российской Первой лиги по футболу сыграют «Волга Ульяновск» и «Чайка». Начало встречи — 17:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Волга Ульяновск — Чайка с коэффициентом для ставки за 1.82.
«Волга Ульяновск»
Турнирное положение: сейчас «Волга Ульяновск» располагается на 14‑й строчке в таблице Первой лиги с 32 очками.
Последние матчи: в прошлой игре «Волга Ульяновск» неожиданно в гостях отобрала очки у московской «Родины», сыграв с ней вничью 0:0. Соперник играл лучше, но так и не смог пробить Егора Бабурина.
Ранее было поражение дома от «Шинника» (0:1) и в гостях — ничья со «СКА‑Хабаровск» (1:1).
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: подопечные Михаила Белова изо всех сил стараются сохранить своё место в Первой лиге. Этот специалист поставил команде неплохой и узнаваемый стиль игры. В составе много молодых интересных футболистов и достаточно неплохое финансирование относительно многих клубов.
«Чайка»
Турнирное положение: после 29 матчей у «Чайки» в активе 22 очка и 17‑е место в таблице Первой лиги.
Последние матчи: в 29‑м туре команда Дмитрия Комбарова сенсационно дома переиграла лидера чемпионата «Факел» со счётом 2:0. Голы в этом матче забивали Артём Соколов и Никита Посмашный. «Чайка» на удивление бодро провела эту встречу и по делу взяла три очка.
До этого было разгромное поражение на своём поле от «Енисея» (1:4) и в гостях от «Урала» (1:5).
Не сыграют: все готовы к этой игре.
Состояние команды: ещё перед началом сезона было понятно, что молодой «Чайке» будет трудно сохранить прописку в Первой лиге, что в итоге и случилось за три тура до финиша. Тем не менее несколько юных проспектов зажглись, и на них положили глаз клубы Премьер‑лиги.
Статистика для ставок:
- В первом круге была ничья со счётом 1:1.
- В 2023 году во Второй лиге «Чайка» выиграла дома (1:0).
- Игра в Ульяновске также завершилась её победой (2:1).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Волги Ульяновск» дают 1,42, а на «Чайку» — 6,70, ничью букмекеры оценивают в 4,40.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,82.
Прогноз: «Чайке» нечего терять, Комбаров ставит ей атакующий футбол, поэтому она точно не будет отсиживаться в обороне. Наставник «Волги» Белов тоже любит играть в атаку, команде надо брать 3 очка, чтобы оторваться от преследователей.
Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,82.
Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.
Дополнительная ставка: победа «Волги» плюс тотал больше 2,5 за 2,40.