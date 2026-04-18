19 апреля в 33‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Верона» и «Милан». Начало встречи — 16:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Верона — Милан с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Верона»

Турнирное положение: сейчас «Верона» занимает 19‑е место в таблице Серии А с 18 очками.

Последние матчи: в 32‑м туре «Верона» в гостях уступила «Торино» со счётом 1:2. Игра получилась примерно равной, но сказался класс соперника. Уже на 6‑й минуте «Верона» пропустила гол, отыгралась до перерыва после точного удара Боуи, но затем снова пропустила на 50‑й минуте.

Ранее было поражение на своём поле от «Фиорентины» (0:1) и в гостях от «Вероны» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Белла‑Котчап (з), Ловрич (п), Сердар (п).

Состояние команды: фактически «Верона» уже вылетела в Серию В и имеет лишь небольшие шансы спастись. Не помогла и смена главного тренера по ходу сезона. Молодой Паоло Саммарко старается менять стиль, но с таким слабым составом надеяться на чудо сложно, да и зимой был продан Жиоване в «Наполи».

«Милан»

Турнирное положение: пока «Милан» располагается на третьем месте в таблице Серии А с 63 очками.

Последние матчи: в 33‑м туре команда Макса Аллегри потерпела неожиданное поражение от «Удинезе» на своём поле со счётом 0:3. Нельзя сказать, чтобы «Милан» играл плохо: он смотрелся не хуже противника, но с реализацией была беда — у «зебр» залетело абсолютно всё.

До этого было гостевое поражение от «Наполи» (0:1) и победа на своём поле над «Торино» (3:2).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: в двух последних играх чётко обозначились проблемы «Милана» в этом сезоне, а именно отсутствие «девятки». Кого только не пробует Аллегри на этой позиции, но от перемены мест не сильно становится лучше. Пришлось вернуть в строй даже опального Леао, да и он выглядел не лучше Фюллькруга.

Статистика для ставок

В первом круге «Милан» разгромил «Верону» (3:0).

В прошлом сезоне обе игры завершились в пользу «россонери» с одинаковым счётом 1:0.

В позапрошлом сезоне также сильнее был «Милан» (1:0, 3:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вероны» дают 6,60, а на «Милан» — 1,57; ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.

Прогноз: в прошлом туре Аллегри попробовал нетипичную для себя схему в этом сезоне 4-3-3 и получил разгром от «Удинезе». Вряд ли он продолжит эксперимент и с «Вероной». Конечно, «Милан» намного сильнее, и если реализует хотя бы 50–60 % моментов, то без проблем победит даже при всех проблемах команды в атаке.

Основная ставка: победа «Милана» с форой −1 за 2,02.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что «Верона» не забьёт. Аллегри сделает выводы, накажет виновных, и защита отыграет хорошо, да и хозяева не тот соперник, чтобы много забивать.

Дополнительная ставка: «Верона» не забьёт за 2,08.