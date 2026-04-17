18 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Байер — Аугсбург с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» борются за попадание в топ-4.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» лишь на 4 очка отстает от четвертой позиции.  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Фармацевты» одолели дортмундскую «Боруссию» (1:0).

До того команда разгромила «Вольфсбург» (6:3).  А вот поединок с «Хайденхаймом» завершился паритетом (3:3).

В пяти своих последних матчах «Байер» разжился 2 викториями.  В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фармацевты» нынче выглядят довольно выгодно.  Команда победила два раза подряд.

Причем «Байер» традиционно удачно противостоит «Аугсбургу».  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» сражаются за сохранение прописки в Бундеслиге.  Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Аугсбург» на 8 очков оторвался от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно.  «Фуггеры» не сумели одолеть «Хоффенхайм» (2:2).

До того команда не уступила «Гамбургу» (1:1).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Штутгарта» (2:5).

При этом «Аугсбург» в 5 своих последних поединках добыл две ничьи.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фуггеры» нынче угодили в кризис.  Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

При этом «Аугсбург» в среднем пропускает 2 мяча за матч.  Да и неизменно пропускает команда уже пять матчей кряду.

В этом поединке «фуггеры» явно будут действовать с оглядкой на тылы.  Плюс в первом круге команда одолела «Байер» (2:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Байер» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44.  Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.

Прогноз: «Фармацевты» намерены подтянуться к квартету лидеров, да и «фуггеры» нынче выглядят бледновато.

Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Фуггеры» не побеждают 5 матчей кряду
  • «Аугсбург» неизменно пропускал в 5 последних поединках
  • «Байер» победил в 2 последних поединках
  • «Фармацевты» не играли вничью с «Аугсбургом» в 9 последних очных встречах
  • «Фуггеры» забили 6 мячей в 5 своих последних поединках