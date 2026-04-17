прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.05

18 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Байер — Аугсбург с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» борются за попадание в топ-4. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» лишь на 4 очка отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фармацевты» одолели дортмундскую «Боруссию» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда разгромила «Вольфсбург» (6:3). А вот поединок с «Хайденхаймом» завершился паритетом (3:3).

В пяти своих последних матчах «Байер» разжился 2 викториями. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Фармацевты» нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила два раза подряд.

Причем «Байер» традиционно удачно противостоит «Аугсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» сражаются за сохранение прописки в Бундеслиге. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Аугсбург» на 8 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Фуггеры» не сумели одолеть «Хоффенхайм» (2:2).

До того команда не уступила «Гамбургу» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Штутгарта» (2:5).

При этом «Аугсбург» в 5 своих последних поединках добыл две ничьи. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фуггеры» нынче угодили в кризис. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

При этом «Аугсбург» в среднем пропускает 2 мяча за матч. Да и неизменно пропускает команда уже пять матчей кряду.

В этом поединке «фуггеры» явно будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс в первом круге команда одолела «Байер» (2:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Байер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.

Прогноз: «Фармацевты» намерены подтянуться к квартету лидеров, да и «фуггеры» нынче выглядят бледновато.

2.05 Фора «Байера» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Байер» — «Аугсбург» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

2.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Байер» — «Аугсбург» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

Пять причин, почему ставка зайдет