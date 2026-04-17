Три очка для «Гавра»?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.75

18 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Гавр». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Анже — Гавр с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Анже»

Турнирное положение: «Черно-белые» сражаются за выживание. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» на 9 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-белые» уступили «Ренну» (1:2).

До того команда дала бой «Лиону» (0:0). А вот поединок с «Лансом» завершился болезненным поражением (1:5).

В пяти своих последних матчах «Анже» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Черно-белые» нынче находятся на спаде. Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем «Анже» традиционно сложно противостоит «Гавру». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» борются за выживание в элитарном дивизионе. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на 5 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» не сумели переиграть «Ниццу» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Осером» (1:1). А вот чуть ранее она была бита «Парижем» (2:3).

При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьи. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Небесные» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает 7 матчей подряд.

При этом «Гавр» в среднем пропускает больше одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 7 очками в 14 матчах.

«Небесные» добыли всего одну выездную победу в Лиге 1. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Гавр» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.55.

Прогноз: «Гавр» пытается оторваться от опасной зоны, к тому же не проигрывает два матча кряду.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

