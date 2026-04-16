17 апреля в 8-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Навбахор». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Локомотив Ташкент — Навбахор с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент стартовал не столь продуктивно.  Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент лишь на 4 очка отстает от медальной зоны.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Локомотив» Ташкент переиграл самаркандское «Динамо» (2:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не сумела одолеть «Хорезм» (1:1).  А вот поединок с «Бунедкором» не принес очков в копилку (0:2).

В пяти своих последних матчах «Локомотив» Ташкент победил один раз.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Локомотив» Ташкент нынче находится на некотором подъеме.  Команда не уступила в 2 последних матчах.

Причем «Локомотив» Ташкент не столь успешно выступает на своем поле.  В трех домашних поединках команда добыла всего 5 очков.

«Навбахор»

Турнирное положение: «Навбахор» выдал достаточно продуктивный старт чемпионата.  Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Навбахор» на 3 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Навбахор» переиграл «Сурхан» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Андижану» (1:0).  А вот чуть ранее она сумела переиграть «Машъал» (2:1).

При этом «Навбахор» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Навбахор» вполне преуспевает в плане результатов.  Команда победила 3 раза кряду.

При этом «Навбахор» имеет весьма надежные тылы.  Пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Команда довольно успешно выступает вне родных стен.  В четырех выездных поединках добыто 9 турнирных пунктов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Навбахор» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00.  Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Навбахор» нынче пребывает в шикарных кондициях, к тому же сражается за чемпионство.

Ставка: Победа «Навбахора» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Локомотив» Ташкент дома победил лишь в одном матче из трех
  • «Навбахор» в среднем пропускает реже гола за матч
  • Ташкентцы в среднем пропускают чаще гола за матч
  • «Навбахор» победил в 3 последних поединках
  • «Локомотив» Ташкент забил лишь 4 мяча в 5 последних матчах