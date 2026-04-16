17 апреля в 8-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Навбахор». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Локомотив Ташкент — Навбахор с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент стартовал не столь продуктивно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» Ташкент лишь на 4 очка отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Локомотив» Ташкент переиграл самаркандское «Динамо» (2:1).
До того команда не сумела одолеть «Хорезм» (1:1). А вот поединок с «Бунедкором» не принес очков в копилку (0:2).
В пяти своих последних матчах «Локомотив» Ташкент победил один раз. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Локомотив» Ташкент нынче находится на некотором подъеме. Команда не уступила в 2 последних матчах.
Причем «Локомотив» Ташкент не столь успешно выступает на своем поле. В трех домашних поединках команда добыла всего 5 очков.
«Навбахор»
Турнирное положение: «Навбахор» выдал достаточно продуктивный старт чемпионата. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Навбахор» на 3 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Навбахор» переиграл «Сурхан» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Андижану» (1:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Машъал» (2:1).
При этом «Навбахор» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Навбахор» вполне преуспевает в плане результатов. Команда победила 3 раза кряду.
При этом «Навбахор» имеет весьма надежные тылы. Пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.
Команда довольно успешно выступает вне родных стен. В четырех выездных поединках добыто 9 турнирных пунктов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Навбахор» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.
Прогноз: «Навбахор» нынче пребывает в шикарных кондициях, к тому же сражается за чемпионство.
Ставка: Победа «Навбахора» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Локомотив» Ташкент дома победил лишь в одном матче из трех
- «Навбахор» в среднем пропускает реже гола за матч
- Ташкентцы в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Навбахор» победил в 3 последних поединках
- «Локомотив» Ташкент забил лишь 4 мяча в 5 последних матчах