12 апреля в 31‑м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Атлетик Бильбао» и «Вильярреал». Начало встречи — 22:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Атлетик Бильбао — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 1.75.

«Атлетик Бильбао»

Турнирное положение: пока «Атлетик Бильбао» располагается на 11‑м месте в таблице Примеры с 38 очками.

Последние матчи: в 30‑м туре баски уступили в гостях «Хетафе» со счётом 0:2. Игра у «Атлетика Бильбао» против силового соперника откровенно не получилась, и поражение было абсолютно заслуженным.

Ранее была победа дома над «Бетисом» (2:1) и гостевое поражение от «Жироны» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Паредес (з), Прадос Диас (п).

Состояние команды: нынешний сезон «Атлетик Бильбао» точно не может занести себе в актив. Впервые за долгое время команда осталась без еврокубков, а Эрнесто Вальверде объявил, что покинет клуб в межсезонье после многих лет успешной работы.

«Вильярреал»

Турнирное положение: сейчас «Вильярреал» располагается на третьей строчке в таблице Примеры с 58 очками.

Последние матчи: в 30‑м туре подопечные Марселино уступили в гостях «Жироне» со счётом 0:1. Игра получилась не самой зрелищной и почти без опасных моментов, а всё решил автогол защитника Пау Наварро на исходе первого тайма.

До этого была победа на своём поле над «Реал Сосьедадом» (3:1) и ничья в гостях с «Алавесом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Логан Кошта (з), Фойт (з), Парти (п).

Состояние команды: в этом сезоне «Вильярреал» снова фактически гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон и сейчас борется с «Атлетико» за третью строчку. Команда показывает очень привлекательный и результативный футбол, а Марселино исправно раскрывает скрытые возможности своих игроков. Всё у команды хорошо.

Статистика для ставок

В первом круге «Вильярреал» был сильнее на своём поле (1:0).

В прошлом сезоне «Атлетик Бильбао» выиграл дома (2:0), а на выезде была ничья (0:0).

В позапрошлом сезоне «Вильярреал» сыграл вничью в гостях (1:1), а дома уступил (2:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетика Бильбао» дают 2,40; на «Вильярреал» — 3,10; ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,85; а тотал больше 2,5 можно взять за 1,97.

Прогноз: фактически этот чемпионат для «Атлетика Бильбао» закончен, и можно готовиться к следующему. На своём поле баски всегда играют гораздо мощнее и результативнее, а присутствие в составе обеих братьев Уильямс (что нечасто бывает в этом сезоне) позволяет надеяться на голы.

1.75 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч «Атлетик Бильбао» — «Вильярреал» позволит вывести на карту выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Основная ставка: обе забьют за 1,75.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант — у гостей есть кому забивать тоже (Микаутадзе, Морено, Пепе, Молейро).

2.65 Тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Атлетик Бильбао» — «Вильярреал» принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Дополнительная ставка: тотал больше 3 за 2,65.