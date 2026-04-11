12 апреля в 31‑м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Атлетик Бильбао» и «Вильярреал». Начало встречи — 22:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Атлетик Бильбао — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 1.75.
«Атлетик Бильбао»
Турнирное положение: пока «Атлетик Бильбао» располагается на 11‑м месте в таблице Примеры с 38 очками.
Последние матчи: в 30‑м туре баски уступили в гостях «Хетафе» со счётом 0:2. Игра у «Атлетика Бильбао» против силового соперника откровенно не получилась, и поражение было абсолютно заслуженным.
Ранее была победа дома над «Бетисом» (2:1) и гостевое поражение от «Жироны» (0:3).
Не сыграют: травмированы — Паредес (з), Прадос Диас (п).
Состояние команды: нынешний сезон «Атлетик Бильбао» точно не может занести себе в актив. Впервые за долгое время команда осталась без еврокубков, а Эрнесто Вальверде объявил, что покинет клуб в межсезонье после многих лет успешной работы.
«Вильярреал»
Турнирное положение: сейчас «Вильярреал» располагается на третьей строчке в таблице Примеры с 58 очками.
Последние матчи: в 30‑м туре подопечные Марселино уступили в гостях «Жироне» со счётом 0:1. Игра получилась не самой зрелищной и почти без опасных моментов, а всё решил автогол защитника Пау Наварро на исходе первого тайма.
До этого была победа на своём поле над «Реал Сосьедадом» (3:1) и ничья в гостях с «Алавесом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Логан Кошта (з), Фойт (з), Парти (п).
Состояние команды: в этом сезоне «Вильярреал» снова фактически гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон и сейчас борется с «Атлетико» за третью строчку. Команда показывает очень привлекательный и результативный футбол, а Марселино исправно раскрывает скрытые возможности своих игроков. Всё у команды хорошо.
Статистика для ставок
- В первом круге «Вильярреал» был сильнее на своём поле (1:0).
- В прошлом сезоне «Атлетик Бильбао» выиграл дома (2:0), а на выезде была ничья (0:0).
- В позапрошлом сезоне «Вильярреал» сыграл вничью в гостях (1:1), а дома уступил (2:3).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетика Бильбао» дают 2,40; на «Вильярреал» — 3,10; ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,85; а тотал больше 2,5 можно взять за 1,97.
Прогноз: фактически этот чемпионат для «Атлетика Бильбао» закончен, и можно готовиться к следующему. На своём поле баски всегда играют гораздо мощнее и результативнее, а присутствие в составе обеих братьев Уильямс (что нечасто бывает в этом сезоне) позволяет надеяться на голы.
Основная ставка: обе забьют за 1,75.
Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант — у гостей есть кому забивать тоже (Микаутадзе, Морено, Пепе, Молейро).
Дополнительная ставка: тотал больше 3 за 2,65.