прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.25

11 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Унион». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хайденхайм — Унион с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Баденцы» твердо стоят на вылет. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» на 11 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Баденцы» не уступили гладбахской «Боруссии» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Байером» (3:3). А вот поединок с «Айнтрахтом» завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах «Хайденхайм» разжился двумя ничьими. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: «Баденцы» нынче выглядят бледно. Команда не побеждает уже 4 месяца.

Причем «Хайденхайм» традиционно успешно противостоит «Униону». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

«Унион»

Турнирное положение: «Железные» ходят в крепких середняках лиги. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Унион» на 17 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железные» не смогли одолеть «Санкт-Паули» (1:1).

До того команда была бита мощной «Баварией» (0:4). А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Фрайбург» (1:0).

При этом «Унион» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Железные» уже не думают о еврокубках. Команда не выигрывает 2 матча кряду.

При этом «Унион» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и вне родных стен «железные» разжились лишь 14 очками в 14 поединках.

В этом поединке «железные» явно будут активно атаковать. Команда мотивирована впервые за три с половиной года одолеть «Хайденхайм».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Унион» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Унион» выглядит монолитнее оппонента, да и «Хайденхайм» находится в кризисе.

Ставка: Победа «Униона» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10

