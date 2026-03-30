Выйдет ли Боливия на чемпионат мира?

прогноз на квалификацию ЧМ-2026, ставка за 2.05

1 апреля в финале плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Ирак и Боливия. Начало игры — в 06:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ирак — Боливия с коэффициентом для ставки за 2.05.

Ирак

Турнирное положение: Иракцы продуктивно провели отбор на Мундиаль. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квинтета.

При этом Ирак отстал от Саудовской Аравии лишь по дополнительным показателям. А вот забила команда всего один мяч в 2 поединках группового этапа.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Иракцы минимально уступили Иордании.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от Алжира (0:2). А вот поединок с Суданом завершился уверенной викторией (2:0).

В пяти своих последних матчах Ирак победил 3 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: Иракцы довольно крепки, вот только в матчах с сильными оппонентами не преуспевают. Плюс команда уступила в 2 своих последних поединках.

Причем Ирак имеет скромный по именам подбор игроков. Да и голы даются команде чересчур натужно.

Боливия

Турнирное положение: Боливийцы не столь уверенно провели квалификацию на чемпионат мира. Команда заняла 7 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Боливия лишь на 2 пункта опередила Венесуэлу. При этом команда отличилась 17 результативными ударами в 18 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Боливийцы сумели одолеть Суринам (2:1).

До того команда нанесла поражение Тринидаду и Тобаго (3:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила Мексике.

При этом Боливия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Боливийцы прибавили в плане результатов. Команда победила 2 раза подряд.

При этом Боливия в двух своих последних поединках забила 5 мячей. Да и Мигелито проводит весьма продуктивный отрезок.

В этом поединке боливийцы явно будут действовать с оглядкой на тылы. Команда является сугубо домашней, и вне родного высокогорья часто испытывает сложности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Ирак в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.55.

Прогноз: Боливийцы в последних матчах прибавили, к тому же Ирак забивает с огромной натугой.

Ставка: Проход Боливии за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

Пять причин, почему ставка зайдет