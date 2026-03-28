прогноз на товарищеский матч

30 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Новая Зеландия и Чили. Начало игры — в 09:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Новая Зеландия — Чили с коэффициентом для ставки за 2.40.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новозеландцы удачно провели отбор на чемпионат мира. Команда в финале квалификации обыграла Новую Каледонию (3:0).

При этом Новая Зеландия нынче переживает сложный период. Команда уступила трижды кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Новозеландцы уступили финнам (0:2).

До того команда была бита сборной Эквадора (0:2). Да и поединок с Колумбией завершился поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах Новая Зеландия разжилась одной ничьей. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: Новозеландцы нынче находятся на явном спаде. Команда не знает радости побед уже 8 матчей кряду.

Причем Новая Зеландия имеет проблемы в плане реализации. Команда не забивала в двух своих последних поединках.

Чили

Турнирное положение: Чилийцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 10 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Чили на 9 очков отстала от стыковой седьмой позиции. При этом команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Чилийцы одолели Кабо-Верде (4:2).

До того команда нанесла поражение перуанцам (2:1). А вот чуть ранее она одолела сборную России (2:0).

При этом Чили в 5 своих последних поединках одержала 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Чилийцы в последнее время преуспевают в плане результатов. Команда постепенно прибавляет в плане реализации.

При этом Чили традиционно успешно противостоит новозеландцам. Все три очных поединка завершились победами южноамериканцев.

Чилийцы крепки, к тому же не проигрывают 5 матчей кряду. Да и подбор игроков у команды выглядит весьма солидно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Чили в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: Чилийцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и Новая Зеландия нынче находится в кризисе.

Ставка: Победа Чили в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

