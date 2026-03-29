30 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кипр и Молдова. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кипр — Молдова с коэффициентом для ставки за 2.14.

Кипр

Турнирное положение: Киприоты провалили квалификацию на чемпионат мира.  Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом Кипр набрал 8 очков в 8 матчах.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Киприоты уступили Беларуси (0:1).

До того команда потерпела поражение от Эстонии (2:4).  Да и поединок с Австрией завершился неудачей (0:2).

В пяти своих последних матчах Кипр разжился одной победой.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: Киприоты нынче находятся в кризисе.  Команда имеет серьезные проблемы с надежностью тылов.

Причем Кипр традиционно сложно противостоит Молдове.  В двух очных поединках соперники обменялись победами.

Молдова

Турнирное положение: Молдаване неудачно провели квалификацию на Мундиаль.  Команда заняла 5 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Молдова разжилась всего одним очком в 8 поединках.  При этом команда в среднем забивает меньше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Молдаване уступили Литве (0:2).

До того команда по всем статьям проиграла Израилю (1:4).  А вот чуть ранее она уступила итальянцам (0:2).

При этом Молдова в 5 своих последних поединках добыла всего одну ничью.  Команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Молдаване ныне пребывают в кризисе.  Команда проиграла в 3 последних матчах.

При этом Молдова в среднем пропускает 4 мяча за матч.  Да и не побеждает команда уже больше года.

Команда имеет весьма скромный подбор игроков.  Да и в трех последних поединках молдаване отличились всего один раз.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Кипр в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14.  Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.65.

Прогноз: Киприоты способны прибавить в плане реализации, да и оборона молдаван не блещет монолитностью.

Ставка: Победа Кипра за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Молдова не побеждает уже больше года
  • Обе команды уступили в 3 своих последних поединках
  • Молдова имеет крайне ненадежные тылы
  • Молдова в трех своих последних поединках забила всего один мяч
  • Киприоты в среднем забивают чаще гола за матч