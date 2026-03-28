29 марта в 26‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Челябинск». Начало встречи — 15:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Чайка — Челябинск с коэффициентом для ставки за 2.17.

«Чайка»

Турнирное положение: сейчас «Чайка» находится на предпоследней строчке в таблице Первой лиги с 16 очками.

Последние матчи: гостевая встреча против одного из лидеров «Родины» откровенно не получилась у команды Дмитрия Комбарова. «Чайка» ввязалась в открытый футбол и получила счёт 2:5. Уже в первом тайме «Родина» вела 4:1, а второй тайм превратился в формальность.

До этого была гостевая ничья со «Спартаком» (1:1) и победа над конкурентом «Соколом» (1:0).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: перед началом сезона «Чайка» была близка к снятию с турнира и заявилась только в последний момент в авральном порядке. Комплектованием клуба занимался известный агент, и там преимущественно играют молодые воспитанники московского «Спартака» под началом Дмитрия Комбарова. А на одних юнцах в таком сложном и силовом турнире, как Первая лига, далеко не уедешь. Отсюда и результат.

«Челябинск»

Турнирное положение: после 25 матчей «Челябинск» занимает шестое место в таблице Первой лиги с 37 очками.

Последние матчи: в 25‑м туре «Челябинск» на своём поле уступил московскому «Торпедо» со счётом 0:1. Игра получилась не самой привлекательной, но автозаводцы играли лучше и владели инициативой на поле, поэтому гол в конце вполне вытекал из логики игры.

Ранее была ничья в гостях с «Волгой» (2:2) и ничья дома со «Спартаком» Кострома (3:3).

Не сыграют: все лидеры выйдут на поле.

Состояние команды: этот сезон дружина Романа Пилипчука может занести себе уже в актив. После дебюта в Первой лиге команда закрепилась в верхней части таблицы и ещё претендует на выход в РПЛ. Она сдала документы на лицензирование и рассчитывает на повышение в классе в случае благоприятных раскладов. Финансы у «Челябинска» для этого имеются.

Статистика для ставок

В первом круге «Челябинск» выиграл со счётом 1:0.

В прошлом сезоне во Второй лиге «Челябинск» разгромил соперника дома (5:0).

Игра на поле «Чайки» завершилась вничью (1:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Чайки» дают 3,70, а на «Челябинск» — 1,94, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

Прогноз: последние матчи «Чайка» проводит в Москве, а не в Песчанокопском, где лучше стадион, нет необходимости тратить время на логистику и более качественное поле. Хозяевам ничего не остаётся, как идти вперёд и стараться одержать победу, чтобы сохранить хоть какие‑то шансы остаться в Первой лиге. «Челябинск» тоже не против играть в открытый футбол, там есть Гаджимурадов и другие технари, которые любят пространство. Голы тут должны быть, и коэффициент на это хороший.

2.17 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Чайка» — «Челябинск» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 2,17.

Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант.

4.50 Обе забьют плюс тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.50 на матч «Чайка» — «Челябинск» принесёт чистый выигрыш 3500₽, общая выплата — 4500₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал 3,5 за 4,50.