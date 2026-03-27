28 марта в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Шотландии и Японии. Начало встречи — 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Шотландия — Япония с коэффициентом для ставки за 2.10.

Шотландия

Турнирное положение: шотландская национальная команда просто здорово провела квалификацию на чемпионат мира и теперь готовится к Мундиалю.

«Тартановая армия» набрала 13 зачетных баллов и стала первой в своей группе.

Главная команда Шотландии за 6 матчей смогла 13 раз поразить ворота соперника и 7 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых играх шотландцы победили Данию (4:2), но проиграли Греции (2:3).

До этого же сборная Шотландии выиграла у Беларуси (2:1 и 2:0) и Греции (3:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: все футболисты, которые вызваны в сборную, в строю.

Состояние команды: сборная Шотландии вышла на чемпионат мира впервые с 1998 года. Конечно, от подопечных Стива Кларка не ждут больших успехов на мировом чемпионате, однако выход из группы уже будет отличным достижением.

Япония

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира японцы не испытали особых проблем и уверенно пробились на Мундиаль.

Национальная команда Японии смогла набрать 23 зачетных балла и выиграла свою квалификационную группу.

За 10 матчей «самураи» смогли 30 раз поразить ворота соперника и только 3 пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых спаррингах японская сборная победила Боливию (3:0), Гану (2:0) и Бразилию (3:2).

До этого же Япония сыграла вничью с Парагваем (2:2) и Мексикой (0:0), а также проиграла США (0:2).

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Хадзимэ Мориясу

вполне могут «выстрелить» на предстоящем Мундиале. У сборной Японии достаточно хороший состав, а футболисты преимущественно выступает в европейских топовых лигах.

Думается, что японцы могут стать «темной лошадкой» чемпионата мира и, по крайней мере, выйти в плей-офф. У команды из Азии есть все для этого.

Статистика для ставок

Япония выиграла 3 последних матча

Шотландия выиграла 4 из последних 5 матчей

Шотландия забивает на протяжении последних 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа Шотландии — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.10 и 1.75.

Прогноз: команды в последнее время всегда забивают, поэтому ждем результативный футбол.

2.10 тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Шотландия — Япония принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Прогноз: команды примерно равны между собой и ведут подготовку к Мундиалю, поэтому вполне могут сыграть вничью.

3.35 ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч Шотландия — Япония позволит вывести на карту выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

