27 марта в товарищеском матче встретятся Марокко и Эквадор. Начало игры — в 23:15 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Марокко — Эквадор с коэффициентом для ставки за 2.21.
Марокко
Турнирное положение: Марокко стал победителем Кубка Африки 2026 года. Несмотря на поражение Сенегалу в финальном матче со счетом 0:1, апелляционный совет Африканской конфедерации футбола присудили техническое поражение Камеруну за уход с поля. Таким образом, Марокко стал победителем поединка (3:0).
Последние матчи: до финала Марокко в 1/4 финала сыграла вничью в основное время против Нигерии. В серии пенальти марокканцы были сильнее со счетом 4:2. Ранее сборная обыграла Камерун со счетом 2:0 и с минимальным счетом одолела Танзанию (1:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Будет интересно увидеть, как игроки сборной Марокко отреагируют на решение конфедерации футбола Африки. Нет сомнений, что футболисты покажут себя с первых минут.
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор занял вторую строчку в отборе к чемпионату мира в Южной Америке. В активе команды после 18 туров оказалось 29 очков.
Последние матчи: в последнем матче Эквадор смог обыграть Новую Зеландию. Товарищеский матч между командами завершился со счетом 2:0.
Ранее в товарищеских встречах Эквадор не смог забить мячей в поединке против Канады (0:0) и сыграл вничью против Канады (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Эквадор в интенсивном темпе готовится к матчам чемпионата мира. Отметим, что в последних четырех товарищеских поединках команда не потерпела ни одного поражения: три матча вничью и одна победа.
Статистика для ставок
- Эквадор не проигрывает в четырех матчах кряду
- Марокко выиграл пять матчей подряд
- Эквадор забивает в четырех из последних пяти голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Марокко — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красной фурии» ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.90, а победа Эквадора — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.67 и 1.42.
Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в матче. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.21.
Прогноз: Можно рискнуть и поставить на тотал больше 2,5 мячей.
Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в матче за 2.67.