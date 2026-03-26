27 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Алжир и Гватемала. Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алжир — Гватемала с коэффициентом для ставки за 2.00.
Алжир
Турнирное положение: Алжирцы успешно провели квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
При этом Алжир на 7 зачетных баллов оторвался от ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Алжирцы по всем статьям уступили Нигерии (0:2).
До того команда в овертайме одолела ДР Конго (1:0). Да и поединок с Экваториальной Гвинеей завершился успехом (3:1).
В пяти своих последних матчах Алжир одержал 4 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: Алжирцы нынче выглядят довольно выгодно. До последней коллизии они победили 4 раза подряд.
Причем Алжир имеет весьма крепкий по именам состав. Да и опытнейший Рияд Марез способен сделать разницу.
Гватемала
Турнирное положение: Гватемальцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Гватемала на один пункт отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Гватемальцы минимально уступили Канаде.
До того команда нанесла поражение Суринаму (3:1). А вот чуть ранее она была бита сборной Панамы (2:3).
При этом Гватемала в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Гватемальцы имеют не столь надежные тылы. Команда пропустила 7 мячей в 6 поединках группового этапа квалификации.
При этом Гватемала не блещет пресловутой стабильностью результатов. Да и подбор игроков по именам выглядит скромно.
Гватемальцам не хватает пресловутой монолитности. Команде крайне сложно даются поединки с приличными оппонентами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Алжир в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.35, а победа оппонента — в скромные 10.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.05.
Прогноз: Алжирцы явно прибавят в плане реализации, да и оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.
Ставка: Фора Алжира -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- Алжирцы до последнего поражения победили 4 раза подряд
- Гватемала в среднем пропускает чуть чаще гола за матч
- В составе алжирцев имеется ряд качественных исполнителей
- Алжир в среднем пропускает реже одного мяча за матч
- Гватемальцы нынче крайне нестабильны