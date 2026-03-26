27 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Алжир и Гватемала. Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алжир — Гватемала с коэффициентом для ставки за 2.00.

Алжир

Турнирное положение: Алжирцы успешно провели квалификацию на чемпионат мира.  Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Алжир на 7 зачетных баллов оторвался от ближайшего преследователя.  А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Алжирцы по всем статьям уступили Нигерии (0:2).

До того команда в овертайме одолела ДР Конго (1:0).  Да и поединок с Экваториальной Гвинеей завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах Алжир одержал 4 победы.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: Алжирцы нынче выглядят довольно выгодно.  До последней коллизии они победили 4 раза подряд.

Причем Алжир имеет весьма крепкий по именам состав.  Да и опытнейший Рияд Марез способен сделать разницу.

Гватемала

Турнирное положение: Гватемальцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль.  Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Гватемала на один пункт отстала от второй позиции.  При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Гватемальцы минимально уступили Канаде.

До того команда нанесла поражение Суринаму (3:1).  А вот чуть ранее она была бита сборной Панамы (2:3).

При этом Гватемала в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Гватемальцы имеют не столь надежные тылы.  Команда пропустила 7 мячей в 6 поединках группового этапа квалификации.

При этом Гватемала не блещет пресловутой стабильностью результатов.  Да и подбор игроков по именам выглядит скромно.

Гватемальцам не хватает пресловутой монолитности.  Команде крайне сложно даются поединки с приличными оппонентами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Алжир в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32.  Ничья оценена в 5.35, а победа оппонента — в скромные 10.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.05.

Прогноз: Алжирцы явно прибавят в плане реализации, да и оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

Ставка: Фора Алжира -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.30

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Алжирцы до последнего поражения победили 4 раза подряд
  • Гватемала в среднем пропускает чуть чаще гола за матч
  • В составе алжирцев имеется ряд качественных исполнителей
  • Алжир в среднем пропускает реже одного мяча за матч
  • Гватемальцы нынче крайне нестабильны