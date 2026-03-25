26 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Молдова и Литва. Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Молдова — Литва с коэффициентом для ставки за 3.14.
Молдова
Турнирное положение: Молдаване неудачно провели последнюю квалификацию на Мундиаль. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы своего квинтета.
При этом Молдова набрала всего один зачетный балл. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Молдаване с треском уступили Израилю (1:4).
До того команда была бита Италией (0:2). А вот поединок с Эстонией завершился боевым паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах Молдова разжилась одной ничьей. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 20.
Состояние команды: Молдаване нынче выглядят бледно. Команда не может победить уже больше года.
Причем Молдова имеет проблемы с надежностью тылов. Одни только 1:11 от норвежцев до сих пор не могут забыться.
Литва
Турнирное положение: Литовцы провалили квалификацию на чемпионат мира. Команда заняла 5 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Литва набрала всего 3 очка в 8 матчах. При этом команда отличилась всего 6 результативными ударами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Литовцы вчистую уступили голландцам (0:4).
До того команда расписала мировую с Израилем (0:0). А вот чуть ранее она уступила сборной Польши (0:2).
При этом Литва в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Литовцы имеют проблемы с реализацией. Команде крайне натужно даются голы.
При этом Литва не может победить уже полтора года. А вот вне родных стен литовцы уступили трижды кряду.
В этом поединке литовцы явно будут действовать активно. Правда, прибалтийцы еще ни разу в истории не обыгрывали Молдову.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Молдова в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.71. Ничья оценена в 2.83, а победа оппонента — в скромные 3.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.14 и 1.38.
Прогноз: Литовцы способны прибавить в плане реализации, да и оборона молдаван слишком часто совершает результативные ошибки.
Ставка: Победа Литвы за 3.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 3.14
Пять причин, почему ставка зайдет
- Молдаване имеют крайне ненадежные тылы
- Молдова не побеждает уже больше года
- Литва не забивала в 3 своих последних поединках
- Молдова в двух последних матчах забила всего один раз
- Молдаване уступили в 4 последних домашних поединках