24 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» (жен) и «Бавария» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Манчестер Юнайтед (жен) — Бавария (жен) с коэффициентом для ставки за 2.71.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Манчестер Юнайтед» (жен)

Турнирное положение: «Красные дьяволицы» проводят вполне себе продуктивный сезон.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

При этом «Манчестер Юнайтед» (жен) на 8 очков отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красные дьяволицы» одолели «Эвертон» (2:1).

До того команда не смогла обыграть «Вест Хэм» (0:0).  А вот поединок с «Челси» завершился поражением (0:2).

В пяти своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» (жен) победил 2 раза.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красные дьяволицы» нынче выглядят не столь уверенно.  Команде крайне натужно даются победы.

Причем «Манчестер Юнайтед» (жен) лишь однажды противостоял «баваркам».  В единственном очном поединке трехлетней давности команда уступила соперницам (0:3).

«Бавария» (жен)

Турнирное положение: «Баварки» привычно сражаются за успех на всех фронтах.  Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» (жен) на 11 зачетных баллов опережает своих ближайших преследовательниц.  При этом команда в среднем забивает 4 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Баварки» разгромили «Эссен» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Кельну» (3:0).  А вот чуть ранее она уверенно одолела «Гамбург» (3:0).

При этом «Бавария» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 5 побед.  Команда отличилась 21 забитым мячом при одном пропущенном в свои ворота.

Состояние команды: «Баварки» нынче выглядят блестяще.  Команда громит одного соперника за другим.

При этом «Бавария» (жен) в среднем пропускает реже одного мяча за матч.  Да и Пернилле Гардер отличилась 14 голами в Женской Бундеслиге.

Нынче «баварки» весьма впечатляют в плане реализации.  Плюс тылы команды выглядят практически непроходимыми.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Манчестер Юнайтед» (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.

Прогноз: «Баварки» ныне находятся на подъеме, да и англичанки не блещут стабильностью результатов.

2.71Фора «Баварии» (жен) -1.5Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.71 на матч «Манчестер Юнайтед» (жен) — «Бавария» (жен)  принесёт чистый выигрыш 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: Фора «Баварии» (жен) -1.5 за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.40Обе не забьютСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.40 на матч «Манчестер Юнайтед» (жен) — «Бавария» (жен)  позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Обе не забьют за 2.40

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Манчестер Юнайтед» (жен) в последних матчах не преуспевал в плане реализации
  • «Баварки» не пропускают 3 матча кряду
  • «Бавария» (жен) победила в 10 своих последних поединках
  • У немок прекрасный подбор атакующих исполнительниц
  • В единственном очном поединке этих соперниц сильнее оказались «баварки» (3:0)