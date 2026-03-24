24 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» (жен) и «Бавария» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Манчестер Юнайтед (жен) — Бавария (жен) с коэффициентом для ставки за 2.71.
«Манчестер Юнайтед» (жен)
Турнирное положение: «Красные дьяволицы» проводят вполне себе продуктивный сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
При этом «Манчестер Юнайтед» (жен) на 8 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные дьяволицы» одолели «Эвертон» (2:1).
До того команда не смогла обыграть «Вест Хэм» (0:0). А вот поединок с «Челси» завершился поражением (0:2).
В пяти своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» (жен) победил 2 раза. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Состояние команды: «Красные дьяволицы» нынче выглядят не столь уверенно. Команде крайне натужно даются победы.
Причем «Манчестер Юнайтед» (жен) лишь однажды противостоял «баваркам». В единственном очном поединке трехлетней давности команда уступила соперницам (0:3).
«Бавария» (жен)
Турнирное положение: «Баварки» привычно сражаются за успех на всех фронтах. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Бавария» (жен) на 11 зачетных баллов опережает своих ближайших преследовательниц. При этом команда в среднем забивает 4 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Баварки» разгромили «Эссен» (5:0).
До того команда нанесла поражение «Кельну» (3:0). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Гамбург» (3:0).
При этом «Бавария» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 21 забитым мячом при одном пропущенном в свои ворота.
Состояние команды: «Баварки» нынче выглядят блестяще. Команда громит одного соперника за другим.
При этом «Бавария» (жен) в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и Пернилле Гардер отличилась 14 голами в Женской Бундеслиге.
Нынче «баварки» весьма впечатляют в плане реализации. Плюс тылы команды выглядят практически непроходимыми.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Манчестер Юнайтед» (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.
Прогноз: «Баварки» ныне находятся на подъеме, да и англичанки не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Фора «Баварии» (жен) -1.5 за 2.71.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Манчестер Юнайтед» (жен) в последних матчах не преуспевал в плане реализации
- «Баварки» не пропускают 3 матча кряду
- «Бавария» (жен) победила в 10 своих последних поединках
- У немок прекрасный подбор атакующих исполнительниц
- В единственном очном поединке этих соперниц сильнее оказались «баварки» (3:0)